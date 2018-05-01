五一勞工大遊行六大訴求 連三年加薪10%最受矚

近期因為軍人年改，讓警消、軍系連續四天走上街頭抗議，甚至引發激烈的警民衝突，在五月一日勞工節，勞工也將走上街頭，由團結工聯、全產總、全金聯、全教總等工運團體組成的「 2018 五一行動聯盟」，以「反過勞！拚公投！要加薪！爭勞權！」為主題號召遊行。

活動共有六大包括：「一、公投護勞權！還七天國假，反過勞修惡！制定防災假！二、基本工資一次漲足 28,000 元！各業工人爭取每年加薪 10%！三、勞保年金維持現制！反對血汗長照！四、公共服務應以人民需求為目的！保障公共服務受僱者勞動權利！五、擴大工會組織率、保障工會活動權！六、監督事業單位治理，勞工董事法制化！」

五一行動聯盟表示，勞工團體已正式發動兩項「勞權公投」：1. 要求廢除勞基法改惡版本；2. 返還七天國定假日，讓全國包括公教人員在內所有受僱者一年均享 19 天國假。此項公投案已通過中選會第一階段審查，目前正在全台各地進行大規模連署。

有關基本連續三年「加薪 10％ 」的訴求，活動單位指出，根據主計處、國發會、勞動部等相關統計，從 2007 至 2016 十年間，台灣國民生產毛額（ GDP ）漲幅達 28% ，物價指數漲幅 9% 。同期間，公教調薪幅度僅 6% ，受僱勞工「經常性薪資」僅成長 8% 。換句話說，連續三年調薪 10% 共計調薪三成，僅是讓勞工分享最基本經濟成長果實與平準物價後的「最低要求」。

▲五一勞團大遊行以「反過勞！拚公投！要加薪！爭勞權！」為主題。（圖／取自五一行動聯盟網頁）

面對勞基法修惡的挫敗，五一行動聯盟呼籲，對於崩壞的勞動權益，所有的受僱者都應站出來捍衛自己的勞動權，奪回勞工自己的勞動果實。請全台灣勞工在五一當天站上街頭展現自己的憤怒，或者加入勞權公投連署，團結全台灣勞工的力量，號召全民加入連署，在八月底前達成 30 萬人連署的目標，在 11 月 24 日地方大選同時進行「勞權公投」。

遊行活動從中午十二點半開始，將從總統府前的凱達格蘭大道，行經公園路、襄陽路、館前路、開封街一段、博愛路、忠孝西路一段、公園路、青島西路，最後集結立法院外。



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