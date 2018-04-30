法國政府非法佔用「france.com」網域？原註冊人提告

一名出生在法國的美國人宣稱，法國外交部非法侵占他自 1994 年以來就擁有的「France.com」網域，並提出訴訟。

據了解，Jean-Noël Frydman 於 1994 年從 Web.com 手中購買了「France.com」網域，並成立了一個針對嚮往及喜愛法國的美國網友可探索法國事物的網站「數字亭」。在這 20 多年來，Frydman 建立了一個企業（也被稱為 France.com），經常與許多法國官方機構合作，包括駐洛杉磯法國總領事館和法國外交部等。

然而，在 2015 年，法國外交部提起法律訴訟，企圖將 France.com 網址從 Frydman 手中奪走。

至 2017 年 9 月，巴黎上訴法院裁定 France.com 違反法國商標法。代表法國政府的律師通過這一裁決寫信給 Web.com，要求移交網址。

於 2018 年 3 月 12 日，Web.com 突然將網址所有權從 Frydman 手中移交至法國外交部。該公司沒有正式通知 Frydman，也沒有給予任何賠償。

Frydman 向《Ars Technica》提道，可能是 web.com 最老客戶的他與他們合作了 24 年，「如果這種事發生在我身上，它可能也會發生在任何人身上」。

2018 年 4 月 19 日，Frydman 在美國維吉尼亞州提起訴訟，控告法國政府、Atout France（一家政府旅遊機構）、法國外交部、法國外交部部長本人（Jean-Yves Le Drian）、和 VeriSign。

france.com 目前所有權為法國政府 / 圖：france.com 截圖

Frydman 提道，被告（法國政府）沒有向他表示購買網址或提出使用許可等議題。相反的，在 2015 年，被告錯誤地利用法國司法系統從原告手中搶走了域名而無需賠償。

同時，Frydman 提道「法國」詞語非一個可註冊商標的詞語，也舉例 2009 年 Atout France 的美國商標註冊第 4027580 號所證，拒絕了「法國」詞語的商標註冊。

最後，Frydman 也呼籲大眾使用 web.com 購買網址要小心。