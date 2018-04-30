有別於核能及風電 元晶董座：太陽光電設備9成可在台製造

太陽能電池廠元晶 (6443-TW) 屏東大模組廠正式建廠完成，今 (30) 日舉行啟用典禮，元晶董事長廖國榮指出，元晶大模組廠的完工，對台灣太陽光電產業供應鏈來說是相當重要的一環，他並藉此機會，以太陽光電產業委員會主委身份，向行政院長賴清德提出針對再生能源政策的五大建言。

廖國榮表示，太陽能模組廠是光電產業鏈的中間平台，往上承接矽原料、晶片與電池等上游產品，往下服務太陽能電力系統的建造與營運，是發展再生能源不可或缺的重要一環，且核能、風力發電等能源都需要進口許多機器設備，在大模組廠完工後，太陽能設備包括模組與電池等在內，就有高達 9 成可在台製造，對國內太陽光電產業鏈的結合具指標性意義。

元晶大模組廠為台灣最大太陽光電模組廠，今日的啟用典禮包括行政院長賴清德、屏東縣長潘孟安、國碩集團董事長陳繼明、碩禾 (3691-TW) 總經理黃文瑞、中美晶 (5483-TW) 總經理徐秀蘭、綠能 (3519-TW) 總經理林士源等人均出席，廖國榮也以以太陽光電產業委員會主委身份，向賴清德提出針對再生能源政策的五大建言。

廖國榮所提出的建言包括促使農委會儘速開放廢耕及休耕地，以租稅減免方式鼓勵工商界用電大戶投資再生能源，穩住再生能源躉購費率以積極推動再生能源憑證制度，解決輸電饋線短缺問題，並全力遏阻海外太陽能電池及模組廠以不公平價格傾銷台灣。

元晶表示，大模組第一期工程斥資近 20 億元，使用近一半的土地，興建樓地板面積 1.2 萬坪的廠房，自動化產線年產能達 500MW，目前已完成試產，預計 5 月進入量產，今年下半年視國內太陽電力設備市場狀況，可望持續擴增產能至 2GW 或 3GW。

據悉，屏東廠除為全台最大模組廠外，全廠均採用高度自動化設備，可同時生產包括「半切」、「雙玻」、「雙面發電」及「堆疊」等多項新產品。此外，元晶屏東模組廠已取得經濟部標準局高效能模組 VPC 認證，太陽能系統若使用屏東廠生產的高效能模組，將享有依政府躉售電力價格加計 6% 的優惠。