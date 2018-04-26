元晶大模組廠5月量產 下半年可望擴產至1GW

太陽能電池廠元晶 (6443-TW) 今 (26) 日宣布，屏東大模組廠正式建廠完成，第一階段興建樓地板面積 1.2 萬坪的廠房，模組裝置年產能 500MW(百萬瓦) 的自動化產線，目前已完成試產，預計 5 月開始進入量產，今年下半年可望擴增產能至 1GW(十億瓦)。

元晶去年初購入位於屏東大慶工業區約 1.4 萬坪土地，興建全台最大模組廠，元晶表示，第一期工程斥資近 20 億元，使用近一半的土地，興建樓地板面積 1.2 萬坪的廠房，自動化產線年產能達 500MW，目前已完成試產，預計 5 月進入量產。

元晶表示，今年下半年將視國內太陽電力設備市場狀況，可望持續擴增產能至 1GW。

此外，元晶屏東模組廠已取得經濟部標準局高效能模組 VPC 認證，元晶指出，太陽能系統若使用屏東廠生產的高效能模組，將享有依政府躉售電力價格加計 6% 的優惠。

據悉，屏東廠除為全台最大模組廠外，全廠均採用高度自動化設備，搭配廠區 AGV 無人運輸車，且為國內唯一具備可同時生產標準型、對切型 (half-cut)、雙玻及雙面發電型 (bi-facial) 多樣化高效能模組的廠房，元晶也與美國杜邦合作，推出防鹽害、抗高溫、抗高濕等適合台灣氣候環境的 tedlar 模組。