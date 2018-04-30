【豐銀投顧】今日台股果然大漲 上週預測完前命中

◆盤勢分析

上週五筆者在此專欄的標題為「乖離過大，自然反彈」。文章中我們提醒到目前處在負乖離過大的背景，而成交量也極度萎縮，這二個技術面上的條件就算盤不會漲，但也知道不能放空了。其實這跟學生做選擇題一樣，不對的答案就是消去。因此該做哪個方向不知道也沒關係，但至少別做錯邊。今天聽到很多在券商的朋友說，有很多投資人在今天盤中放空，甚至上週五就開始放空，結果今天一路被軋上去。為何去放空？理由是週三凌晨美國將要公佈蘋果財報，很多投資人都預測會有大利空，因此今天提早放空，準備接收週三美股可能的重挫，

問題是，世事總是難料，特別是大家都知道的事都可能有變卦，就像上週南北韓領導人握手言和，之後還有川金會，任誰都想不到不到半年前雙方還水火不容。所以誰能預料？況且蘋果股價已經跌超過 20 元了，台股的蘋概股也早就大跌，接下來時序進入五月，逝者已矣，來者可追。九月、十月新一代的 iPhone 要問事了，試問從五月開始，目光難道不會再度聚焦在新 iPhone 身上？再說了，大家都知道的利空，難道就是利空？還是就真的會發生？隋朝著名大儒王通曾說過一句話頗有道理:「眾見其利者，非利也。眾見其害者，或利也」。金融操作不正是如此？人棄我取？所以筆者認為，蘋果的利空，搞不好不會造成盤勢大跌，還可能反而是波段進場點也不一定。

上週我們已經帶朋友們進場做多，至今獲利已超過 150 點，這一切都不是偶然。筆者一再強調，未來是不可預測的，利空何時發生無法知道。能預知的利空就不會是利空，因此我們的操作向來以做多為主，這是因為大盤要漲必定會有徵兆，雖說下跌也會有徵兆，但是利空卻總是突然來了就造成大盤下跌，因此放空雖然賺的快，但卻不易捉摸。不如我們每次做多放不到一天就遇到大盤起漲。期貨操作並不困難，就只有方向二個字而已，祝大家操作愉快。

豐銀投顧 李世新 分析師