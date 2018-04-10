台達電首季營收創同期新高

零組件大廠台達電 (2308-TW) 公布 3 月營收為 185.58 億元，月增率 39%，年增率 1%；合計第 1 季合併營收為 508.7 億元，年增率 4%，也創單季營收同期新高。另外台達電也在 2018 年美國國際廣播電視展及北京 InfoComm 期間，發表全球首款 25000 流明超高亮度的 DLP 8K 投影機。

台達電表示，3 月主要三大業務營收比重，仍是以電源及零組件最高，達 47%，基礎設施次之，比重為 34%，自動化居第 3，比重為 19%。台達電預計於 4 月 30 日舉行法說會，公布第 1 季財報。

台達電也在近期舉辦於拉斯維加斯舉辦的 2018 年美國國際廣播電視展 (NAB Show 2018) 以及北京 InfoComm 期間，與關聯企業 Digital Projection International Ltd，共同發表全球首見的 25000 流明超高亮度的 DLP 8K 投影機。

台達電表示，該 8K 投影機採用公司於業界領先的雷射光源、光學及訊號處理技術，可將 3300 萬畫素 8K 解析度的細緻影像完整呈現在觀眾眼前，將鎖定公眾展演及轉播、可視化、模擬仿真及等高端視訊應用。