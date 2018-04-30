聯亞首季EPS估約2元 今股價止穩 靜待下午法說

聯亞 (3081) 今(30)日下午將召開線上法說會，將對營運展望有進一步說明，盤中股價維持平盤附近。聯亞首季營收 5.77 億元，年成長 53.54%，法人預估，EPS 約 2 元，第二季矽光將新增一美系新客戶，第三季也將切入 3D sensing 領域，全年營收上看 25.64 億元，年增率 25.78%，EPS 逼近一個股本。10G PON 出貨遞延，及矽光逢客戶新舊產品轉換交替，出貨量僅持穩，聯亞首季營收 5.77 億元，年成長 53.54%，略低於市場預期，近日股價創近一年新低。在 2.5G PON 營收佔比提升下，預估毛利率較前一季小幅下滑，EPS 約 2 元。



展望 2018 年，法人認為，聯亞矽光產品第二季底將新增一美系客戶，將帶動全年出貨量較去年顯著成長，2.5G PON 在市場回溫下，總出貨量也將大幅成長，高功率雷射產品切入醫療美容預計第二季底出貨，3D sensing 也可望在第三季開始貢獻營收，全年營收上看 25.64 億元，年增率 25.78%，營業利益率持穩，EPS 上看 9-10 元。



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