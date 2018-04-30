〈499吃到飽退場〉電信三雄確定退場 中華電將推公教購機方案接續

電信三雄 4 月的 499 吃到飽軍公教專案確定今 (30) 日退場，但是中華電 (2412-TW) 將會推出公教購機專案來接續，目前資引還未正式公布，據了解，將會有 599 元及 399 元不同的購機資費案，遠傳 (4904-TW) 則還有跟 LINE 合作的 LINE MOBILE，一共有 299、399、499 不同的吃到飽資費。

中華電、台灣大 (3045-TW)、遠傳 4 月推出的 499 元吃到飽專案，申報期限到今日截止，由於資費殺加上還有網內互打免費的優惠，吸引民眾搶辦，甚至傳出有業者祭出再減 100 元搶客的做法，或者不用具軍公教身分，也可以申辦，雖然電信三雄都否認，但是網友卻是時常爆料成功申辦。

中華電、台灣大法說陸續舉辦，499 吃到飽方案吸引法人關注，台灣大總經理鄭俊卿證實今日退場，中華電總經理謝繼茂也指出，軍公教方案是短期促案，電信三雄今日都表態，499 吃到飽軍公教方案確定退場。

中華電行動通信分公司總經理陳明仕指出，400 元公教雙飽方案今日截止，但因屬單門號方案，有不少公教人員反應想要搭配手機，後續將會推出公教購機方案；中華電在法說會中也表示，將會針對不同客群推出短期促銷方案。

據指出，中華電這次的公教購機方案將會加 100 元，推出 599 元吃到飽購機方案，另外，還有 399 元的資費。

遠傳也明確表示，軍公教專案將退場；但事實上，遠傳與 LINE 合作的 LINE MOBILE，共有 3 種吃到飽資費，在低價吃到飽的這一塊市場，仍保有戰力。