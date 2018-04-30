通膨蓄勢待發 聯準會升息壓力驟增

聯準會重點關注的對象，似乎正在從如何提振通膨，逐漸轉向目前是否會有通膨激增、經濟過熱的風險。

失業率已經連續六個月維持在 4.1%，經濟擴張，通膨也沒有惡性走高，現在的狀況看起了非常美好。但問題是，失業率和通膨目前這種幾乎不存在的聯繫，還能保持多久?

美國上周五發布的數據顯示，第一季僱傭成本指數季環比增長 0.8%，達到 2008 年第三季以來的最高增速。

第一季，私營部門工人的薪資年增率增長了 2.9%，增速相比上年第四季增加 0.1 個百分點，同樣為近十年以來的最高增速。

不僅是薪資，第一季企業的福利支出也在增加。包括退休和帶薪休假的福利成本季環比增加 0.7%，增速也加快了 0.2 個百分點。

投資者也對開始對通膨報以更高預期。10 年期美債殖利率上周一度突破 3%，10 年期損益平衡通膨率上周四報 2.18%，為 2014 年 8 月以來的最高水平。該通膨率為 10 年期通膨保值債券（TIPS）與相同期限的公債到期殖利率之差，利差走高顯示通膨預期上升。

聯準會的升息是否能穩住物價的上行壓力，對此的擔憂已經開始出現。在過去幾周里，已經有官員開始在各種場合討論，距離「經濟過熱」還有多遠，以及聯儲是否應該更快地升息。

「我們必須要警惕，不會過度刺激經濟，導致工資或是物價以比我們期望的長期增速要快得多的步伐上升，或是帶來金融穩定性的問題。」波士頓聯儲主席 Rosengren2016 年轉向鷹派，他在 4 月 17 日對媒體警示，失業率總要回歸正常水平，這意味著一個更為緊縮的政策。

相反地，芝加哥聯儲主席 Evans 認為經濟過熱是上世紀 7、80 年代的「老故事」，今天並沒有類似的風險。公眾對通膨的預期太低，薪資增長「缺乏燃料」，Evans 稱自己並不認為通膨有爆發的風險。

至於低失業率可能意味著，流動性過剩表現為資產價格上漲（而非物價上漲），Evans 認為這種金融穩定的問題應該交由監管而非貨幣政策來解決。

白宮則堅決反對過熱的說法。美國第一季實現 2.3% 的 GDP 年化季環比增長，而川普政府的目標是 3% 的經濟增長。而且，對於民眾來說，工資增長比物價上漲要重要得多。紐約時報的民調顯示，只有 4% 的受訪者認為通膨是最大的經濟問題，25% 認為是醫療成本，21% 認為是貧富差距。

對於貨幣政策來說，儘管經濟預期持續在上調，但只要通膨還低於 2%，既定的升息路徑就不太會改變。紐約聯儲主席 Dudley 4 月 16 日就對 CNBC 提到，只要通貨膨脹率不會超過 2％，或是有「可接受的溢價」，那麼逐步升息就是可行的。

是如果通膨開始高於 2%，那麼升息步伐有可能會更為激進。

『新聞來源／華爾街見聞』