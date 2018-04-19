聯準會「三號人物」：升息不急迫 貿易是利率政策的一大風險

摘要：紐約聯儲主席杜德利重申適合循序漸進升息，認為聯準會還沒有到迫切加快升息步伐的地步。貿易和財政政策的不確定性是升息面臨的兩大挑戰。

聯準會「三號人物」、紐約聯儲主席杜德利認為，聯準會並沒有到了急於加快升息的地步，美國貿易和財政政策的不確定性是升息面臨的兩大挑戰。

美國時間 18 日本周三，杜德利表示，經濟增長強勁和通膨率走高不一定代表聯準會應該加快升息的速度。

「循序漸進的升息路徑仍然是適合的。即使失業率低，通膨也仍低於我們 2% 的目標，只要這種情況屬實，更激進地收緊貨幣就沒那麼迫切。」

杜德利說，現在不是很清楚，在沒有推動的通膨大幅回升的情況下，失業率可能跌得多低，這種現實支持了他的上述結論。

杜德利預計，到 2020 年，政策利率會升到 3.4% 左右。他認為中性利率水平約為 3%，這意味著，未來幾年利率政策需要有點受限。

不過杜德利還說，聯準會不能逗留得過久，要不斷推動利率走向中性水平。必須在薪資和物價漲得過快以前讓利率達到中性水平。

杜德利提到，今後聯儲官員必須監控經濟相關的風險。他認為，美國貿易政策怎樣發展將對美國經濟的表現和貨幣政策有重要影響。財政和貿易政策的轉變導致經濟前景的不確定性增加，可能讓聯準會今後幾年更難以實現充分就業和物價穩定的雙重使命目標。他說，貿易戰會造成不良後果。

杜德利上述對貿易政策的言論和最近公布的聯準會 3 月會議紀要一致。

上周公布的會議紀要顯示，與會者認為，鋼鐵和鋁關稅不會對美國的經濟前景產生重大影響。但是其它國家的報復行為以及貿易政策相關的不確定性對美國經濟構成下行風險。

值得一提的是，杜德利將於今年 6 月卸任，舊金山聯儲主席 Williams 將於 6 月 18 日接替杜德利，出任紐約聯儲主席。



本月 6 日，Williams 表示，支持今年升息三到四次，利率將在 2020 年達到約 3.5％。他還表示，如果貿易戰真的爆發，美國通膨可能飆升，美國經濟將遭到極大破壞。

本周二 Williams 預計，今年美國通膨率將升至聯準會 2% 的目標，並在「未來兩年」保持或超過此目標，為了防止經濟過熱，聯準會需要繼續升息。貿易政策的不確定性本身就能對企業和個人產生負面影響。

CNBC 指出，按照杜德利本周三所說的中性利率水平 3% 推算，如果每次升息 25 個基點，聯準會還要升息六次。

在今年 3 月聯準會決定升息的會議舉行以前，杜德利曾在月初、3 月 1 日表示，如果今年升息四次，每次加 25 基點，「我相信仍然是循序漸進的。」

3 月 1 日當天，川普剛剛宣布對進口鋼鋁征關稅。杜德利就在事先準備的演講稿中唱反調說：「應對全球化成本的方式有很多，但保護主義是死路一條。貿易限制治標不治本」。

『新聞來源／華爾街見聞』