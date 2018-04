比特幣的巨大陰影：日本那個大戶又要拋了？

未來幾周內,數位貨幣的投資者們或許又要為比特幣和比特幣現金可能出現的價格波動做好準備。

The Next Web 指出, Mt . Gox 網站的信託受託人(trustee)小林信明已經將 16000 枚比特幣和 16000 比特幣現金轉移到兩個獨立的錢包。The Next Web 認為,這將是一個下跌的標誌。過去幾個月,小林信明曾極力否認他的交易對比特幣的價格有任何影響, 儘管他的交易幾乎完全對應於最近幾個月比特幣曾出現的下跌。

以下是 The Next Web 顯示的交易詳情:

就其價值而言,The Next Web 無法證實這些帳戶與某個交易平台有關聯,但該網站確認這是 Mt. Gox 受託人小林信明第一次從 Mt. Gox 錢包中轉移比特幣。

在過去一周的一次會議上,一名數位貨幣交易員表示,這隻錢包似乎屬於一個交易平台,這意味著未來幾周可能還會出現另一場拋售。

數位貨幣交易員和發言人 Ivo Jonkers 對 Hard Fork 表示:

似乎 Mt. Gox 的受託人已經將資金轉移到一個屬於交換服務台的錢包中。上次發生這情況時,Mt. Gox 開始以市場利率出售這些資金,幾乎讓整個市場出現賣空。如果這種情況再次發生,我不會感到驚訝。

比特幣在 4 月份一直在攀升,但最近在 9000 美元的水平上遭遇了一些阻力——這一水平在最近幾天一直在波動。如果這一跡象被證明是正確的,那麼可能會是另一場大跌的開始。

在今年 3 月發布的一份報告中,有「比特幣巨鯨」之稱的小林信民在一份報告中透露,自去年 9 月末以來,他總計出售了 35,841.00701 枚比特幣和 34,008.00701 枚比特幣現金,價值約 4 億美元,並於今年 2 月結束。

儘管今年第第一季比特幣經歷了前所未有的崩盤,但小林在報告中堅稱,他的交易與價格下跌無關。

小林信明仍然握有市值約 19 億美元的數位貨幣,包括 166,344.35827254 枚比特幣(約合 17 億美元)和價值約 1.97 億美元的比特幣現金。在募集資金分配給 Mt. Gox 的債權人之際,他將考慮出售這些貨幣。

『新聞來源/華爾街見聞』