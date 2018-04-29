數位貨幣普漲 比特幣24小時漲近5%

摘要：數位貨幣又迎來一輪上漲潮，比特幣、以太幣、瑞波幣和 EOS 均出現大漲，EOS 也創下歷史新高。消息面上，朝韓首腦會談後，美朝首腦或將於未來 3-4 周舉行。

數字加密貨幣再度迎來一輪上漲潮，數位貨幣的牛市似乎重新歸來。

據 Coinmarketcap 行情顯示，主要數位貨幣比特幣、以太幣、瑞波幣和 EOS 等，均出現上漲。

在過去 24 小時中，比特幣上漲接近 5%，以太幣上漲 5.08%，瑞波幣上漲 8.55%，而 EOS 更是大漲 14.33%。目前，比特幣價格為 9510.25 美元，以太幣也漲至 695.63 美元，EOS 漲至 20.07 美元，EOS 也創下歷史新高。

消息面上，美國總統川普於美國當地時間 28 日表示，美國與朝鮮的會談可能在接下來的三到四周內舉行。

韓國總統府青瓦台表示，朝鮮領導人金正恩稱，5 月將關閉朝鮮北部豐溪里核試驗場，並進行公開拆除。此外，朝鮮和韓國同意統一調整為標準時間。

朝鮮半島的和平曙光，似乎給市場的風險偏好有所加持。

此外，4 月 17 日是美國個稅申報截止日，被不少人視為近期持續壓制比特幣價格的最大利空。而隨著個稅申報截止，數位貨幣的利空也逐步出盡。

前摩根大通首席股票策略師、Fundstrat Global Advisor 研究主管 Thomas Lee 在上周五發給客戶的報告中稱，隨著美國個稅申報結束，比特幣也隨之送走了「冬天」。

Lee 表示，隨著美國個稅申報季結束，數位貨幣價格又將重新走高。他預計比特幣的價格將在今年年中達到 2 萬美元，並於今年年底達到 2.5 萬美元。

數位貨幣普漲 比特幣 24 小時漲近 5% 摘要：電子貨幣又在迎來一輪上漲潮。比特幣、以太幣、瑞波幣和 EOS 均出現大漲。消息面上，美國個稅申報於此前截止；朝韓首腦會談後，美朝首腦或將於未來 3-4 周舉行。 數字加密貨幣再度迎來一輪上漲潮，數位貨幣的牛市似乎重新歸來。 據 Coinmarketcap 行情顯示，主要數位貨幣比特幣、以太幣、瑞波幣和 EOS 等，均出現上漲。 在過去 24 小時中，比特幣上漲接近 5%，以太幣上漲 5.08%，瑞波幣上漲 8.55%，而 EOS 更是大漲 14.33%。 目前，比特幣價格為 9510.25 美元，以太幣也漲至 695.63 美元，EOS 漲至 20.07 美元。 消息面上，美國總統川普於美國當地時間 28 日表示，美國與朝鮮的會談可能在接下來的三到四周內舉行。 韓國總統府青瓦台表示，朝鮮領導人金正恩稱，5 月將關閉朝鮮北部豐溪里核試驗場，並進行公開拆除。此外，朝鮮和韓國同意統一調整為標準時間。 朝鮮半島的和平曙光，似乎給市場的風險偏好有所加持。 此外，4 月 17 日是美國個稅申報截止日，被不少人視為近期持續壓制比特幣價格的最大利空。而隨著個稅申報截止，數位貨幣的利空也逐步出盡。 前摩根大通首席股票策略師、Fundstrat Global Advisor 研究主管 Thomas Lee 在上周五發給客戶的報告中稱，隨著美國個稅申報結束，比特幣也隨之送走了「冬天」。 Lee 表示，隨著美國個稅申報季結束，數位貨幣價格又將重新走高。他預計比特幣的價格將在今年年中達到 2 萬美元，並於今年年底達到 2.5 萬美元。

『新聞來源／華爾街見聞』