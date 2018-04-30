虛擬貨幣正夯 思達比特成亞洲首家上線發布ICO

發行加密貨幣已逐漸成為全球各企業融資新趨勢。亞洲第一間去中心化交易所 STAR BIT(思達比特) 今日也正式上線，同時對外宣告，將在 4 月 30 日凌晨零時啟動 STAR BIT Token(SBT) 首次代幣發行。思達比特開發團隊說明，SBT 是一個次世代，基於以太坊區塊鏈運作的數位化資產，發行總量一億枚，符合 ETH ERC_20 Token Standard 規格，由思達比特官方發行。



根據 SBT 白皮書，3000 萬枚由開發團隊持有、3000 萬枚用於種子輪融資、4000 萬枚則透過此次 ICO 開放給所有投資者認購。目前官方公佈兌換比例為 1 ETH：500 SBT，在第一階段釋出部分，將有額外優惠，可以 1ETH 換得 800SBT，鼓勵投資者把握持有。



思達比特開發團隊思偉達創新科技執行長鄧萬偉表示，此次 ICO 所募得的資金，將分配用於品牌行銷推廣、系統運作及維護、警急預備金，以及團隊技術研發的獎金。強調對投資者而言，未來也可運用 SBT 取得思達比特交易所的專業服務，如交易所手續費、代幣上架服務、ICO 承銷服務等。



鄧萬偉進一步說明，與一般國家發行法幣不同，不像美元可以因寬鬆政策增印鈔票，思達比特使用以太坊智能合約永久寫定 SBT 總量，從根本上杜絕偽造問題，也保證未來任何人都無法增發。SBT 可在 STAR BIT 去中心化交易所折抵交易手續費，也可與其他 ERC_20 代幣直接進行交易。



鄧萬偉指出，因 STAR BIT 去中心化交易平台使用以太坊「智能合約」，同時也結合專為 ERC20 代幣交易設計的 0x 合約協議。除能提高個資安全性，還可與其它所有以 0x 協議為基礎的去中心化交易所共用訂單池，免於陷入因訂單量不足，難與大型交易所抗衡的困境。



為維護投資者權利與收益，思達比特團隊強調，所持有的 3000 萬枚 SBT，將會在 ICO 結束的第一年，以智能合約鎖定，避免成員於市場大量拋售而影響幣值，且只允許於往後四年，進行階段性釋放。



而最終 STAR BIT 開發團隊在未來三個月，也更將緊鑼密鼓推出各項產品服務如 Sdabi 挖礦合約、獨立專欄、慈善公益上鏈計劃、StarSea 星海礦池，以及 BlockChain STAR 區塊鏈的星計劃，以區塊鏈技術鏈結其他產業。



團隊強調，也期望透過以上規劃，能以在地優勢，率領台灣優先進入區塊鏈技術出發的「貨幣新視界」。







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