大商所繼續支持場外期權試點

大商所近日舉辦“大商所2018試點項目說明會”，解讀2018年開展場外期權的思路、通知要求和具體流程。今年，大商所將進一步擴大試點範圍，加大支持力度，融合場内場外，為相關産業企業提供更為靈活、精準、個性化的服務。

據介紹，近年來，場外期權已成為企業運用期貨市場進行風險管理的又一創新手段。場外期權可以由企業提出需求，由風險管理公司、證券公司、銀行等專業機構設計産品，通過專業化的服務滿足企業個性化風險管理需求，綜合降低企業風險管理成本。對于行業龍頭企業，場外期權産品易于理解、風險可控等“類保險”特點，一定程度上可以打消企業利用期貨進行風險管理的顧慮。對于中小企業，場外期權可使企業在不投入大量精力建設團隊的情況下，也能達到參與期貨市場的目的，利于降低企業參與期貨市場的成本。

2017年，大商所支持21家期貨公司、5家券商及3家銀行完成了42個場外期權試點項目，為鞍鋼集團、華菱鋼鐵等行業龍頭企業提供風險管理服務。

2018年，大商所場外期權試點項目涉及14個品種。聚氯乙烯(PVC)等3個化工品種單筆場外期權最低現貨量需達到1000噸，焦煤、焦炭需達到10000噸，鐵礦石需達到20000噸。除化工品種外，試點服務對象要求為生産或消費環節的實體企業，且該企業規模與試點單筆場外期權最低現貨量要求相匹配，同一家實體企業最多隻能參與一個試點項目。

來源：新華社

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