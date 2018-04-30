台股盤後－押寶蘋果財報電子三雄齊步揚 大漲104點順利收復年線

台股今 (30) 日收 4 月月線，儘管國際股市表現互有漲跌，不過美國期貨盤走揚，市場預期即將公布的蘋果財報有機會報佳音，電子三雄強勢反彈，股王大立光更是大漲逾 6%，鴻海及台積電也漲逾 1%，推升指數開平走高，終場大漲 104.45 點，以 10657.88 點作收，順利收復年線，成交值 1180.33 點作收。月線下跌 261.61 點，K 線收黑。

以中小型股為主的櫃買市場也相對穩健，全場均在平盤之上，終場上漲 1.3 點，以 148.77 點作收，成交值 272.73 億元。月線下跌 6.29 點，K 線收黑。

台股類股幾乎呈現全面齊揚，僅生醫下跌，其中上漲類股以光電類股漲幅最高，達 3.1%，玻陶也漲逾 3%，航運、紡纖、電器電纜也漲逾 2%，油電燃氣、觀光、其他電子、食品、其他類、電子通路、橡膠、化學、電子零組件、資訊服務、半導體、水泥、造紙、汽車、電機機械、鋼鐵、建材營造、塑膠、通信網路、電腦設備、化學生醫、金融、貿易百貨等也均收紅。

電子三雄今天終於齊步反彈，其中股王大立光強勢表態，盤中一度衝上 3500 元大關，鴻海也一度站上 83 元及 10 日線，台積電更是有效守住前波低點 221 元後就開始反攻，今天也順利收復 5 日線，甚至盤中還一度挑戰年線。

前兩天相對抗跌的股王大立光，今天卻相對偏弱，中場過後還由紅翻嘿，不過台積電及鴻海則是稍減止穩跡象，台積電力守昨天低點 221 元不破，盤中還一度收復 5 日線；至於鴻海更是全場均在平盤之上，終場更是順利收復 5 日線。

至於被動元件則是呈現一線廠強、二線廠弱的走勢，其中國巨宣布公開收購君耀 - KY，激勵君耀 - KY 跳空漲停，國巨本身也重新站上 600 元大關，華新科則是在平盤上下震盪，至於佳邦、奇力新、美磊、信昌電、大毅、鈞寶、凱美、禾伸堂、立敦等，則是下跌逾 2%。

風電族群儘管今天將公布風場結果，但是市場反應相對平淡，雖然台船仍亮燈漲停，大亞、力麗、華新、新光鋼、恒耀、信邦等也漲逾 1%，不過中鋼構、華城、上緯投控、世紀鋼、永冠 - KY 等則均收黑。

分析師林孟漢表示，台股今天在電子三雄帶動下，指數在經過 4 個交易日後終於順利收復年線，雖然明天台股因為勞動節休市，而蘋果財報則會在 5 月 2 日清晨公布，今天的電子三雄走揚，代表市場對於蘋果財報仍有一定信心，盤勢能否續穩，就看蘋果財報了。