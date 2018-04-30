【華冠投顧】台股重回年線、類股跌深反



◆一分鐘盤勢掃描

今日新低點的個股：下跌量增破新低的 2345 智邦、多頭鎚子線的 3019 亞光、月線出現支撐的 6153 嘉聯益、月線流星線的 2013 中鋼構、年線之上弱勢整理的 3645 達邁

今日新高點的個股：高檔出量的 2492 華新科、跌深反彈摸月線的 3443 創意、反轉重回半年線的 2337 旺宏、上漲量縮乖離的 3661 世芯 - KY、帶量長紅創新高 4803VHQ-KY。

大盤今天重回年線之上，不過量能明顯縮減很多，由於明天台股休市一天，預期心理影響交易總額。由於大盤的年線仍呈現上揚的角度，因此跌破年線之後，多數類股都出現超跌買點。如果到 5 月中旬，大盤仍可守在年線之上，後續中期均線可望上揚，帶量即可出現多方攻勢，屆時有機會出現波段行情。

今天離岸風電類股持續震盪，由於遴選結果已經出爐，本土開發商結果多數低於預期，不過，由於先前股價都已經修正，短線上仍有空間可期。上市方面金融類股仍是撐住指數的重要族群，而記憶體、AI 以及鏡頭都出現買盤向上。不過，多數個股仍屬跌深反彈，操作上仍以短線視之。

※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

