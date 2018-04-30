【華冠投顧】劉彥良 盤中解析



本周台股可望展開反彈波，今天已率先大漲站上 5 日線，只要周三不出現大跌，5 日線即可順利翻揚，反於反彈波的目標一樣先看 10758，再來是 10889。

本周二晚間蘋果發布財報，今天科技三巨頭都上漲且 3008 大立光還大漲 7%，有領先很態的意味。預期蘋果第一季的財報不會太好，但是展望和股利政策可望釋出利多。

全球最大車用 PCB 廠 2355 敬鵬發生火災致 7 死 7 傷，市場可望獲轉單題材的包括 3044 健鼎、6108 競國、6191 精成科等，短線先以題材視之，實際受惠廠商有待確認。

2327 國巨公告併購 6422 君耀 - KY，周五押錯寶的資金撤退，2478 大毅、3026 禾伸堂、6173 信昌電等等重挫逾 4%。

經濟部 12:30 公布風電遴選結果，買盤先進場拉抬，2208 台船攻上漲停、1609 大亞、2031 新光鋼也大漲，不過接下來要提防利多出盡，畢竟實質業績貢獻還沒那麼快。

明天才進入 5 月份，不過跟大家預告的文創股已經開始動起來，「升學王」8489 三貝德有機會改寫收盤價新高；遊戲股 6180 橘子、5478 智冠、3546 宇峻大漲。去年 5 月遊戲股狂飆，今年可留意主力是否重起爐灶。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估

