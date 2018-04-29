〈名師解盤〉台股拚收復年線 看三大關鍵

台股上周因為外資持續賣超鴻海及台積電等電子權值股，加上新台幣趨貶，壓抑指數接連下探，甚至跌破年線，儘管多次企圖收復，但仍功虧一簣，單周下跌 225 點。展望本周，法人指出，由於蘋果將公布財報，好壞將直接影響蘋概股，另外新台幣走勢及外資對台積電與鴻海能否轉賣為買，也將是台股能否重回年線的指標。

分析師陳威良表示，台股近期外資賣超金額持續縮小，雖然還是處於賣超狀況，但是比較樂觀的事，賣超金額減小的幅度相當明顯，不過就台指期的淨多單口數來看，儘管上周五回升到 3 萬口以上，但是這樣的淨多單口數還是無法偏多看待，至少也要回升到 5 萬口以上。

至於新台幣的升貶，更是影響市場信心的關鍵，陳威良表示，就短線來看，如果新台幣轉升，而且能夠升破 29.55 元，則表示外資資金有回流跡象，反之，如果新台幣轉貶，甚至還貶破 29.7 元，則代表外資資金流出並沒有止歇，。

分析師林隆炫表示，台股目前技術線型處於收斂三角形，上緣是指數 11270 點以來的下降趨勢線，至於下緣則是原始上升趨勢線，是一路從 2 年前延伸而來的，如果從周線角度來看，現在也是因為年線持續走揚的趨勢，因此年線應該也相對有撐。

另外一個觀察指標則是融資，林隆炫表示，台股近期的低點，包括 10225 點、10257 點、10322 點等，到了近期 2 月股災的 10189 點，都有伴隨融資出現大減，因此近期融資也出現大減，都有利於指數反彈。

如果投資人如果仍看好台股後續走勢，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如臺股指元大 79 購 06(073910-TW)、臺股指康和 7A 購 02(074167-TW)、臺股指麥證 78 購 02(074129-TW) 等。