【大行報告】德銀下調中海油服(02883-HK)目标價至8.73元 評級持有

德銀發表報告表示，中海油田服務(02883-HK)今年首季核心虧損6.25億元人民币(下同)，扭轉早前盈利勢頭兼遜預期。中海油服自去年次季起轉盈，随後盈利續改善直至去年末季，主因業務活動趨活躍及進取削減開支。不過，其成本上升速度較油價漲勢更快，首季資本開支同比升15%，但同期收入僅升12%，緻錄得6.5億元虧損，或每股虧損14分。

該行將中海油服評級由「買入」降至「持有」，目标價由11.85元降至8.73元，因為估值已合理，及已反映原油價格復甦。

德銀認為，中海油服盈利復甦慢于預期，主因季節性因素，上遊行業公司仍在進行全年預算工作；外匯市場波動；啓動鑽油台相關開支，首季已産生成本，但尚未産生收入；及原材料與燃料開支增加等。此外，由于中海油服今年工作日數僅溫和復甦，及中海油(00883-HK)開支減慢，料中海油服盈利復甦將放緩。

截至發稿，中海油服股價跌4.72%，報7.87元，成交5054.51萬股，涉資3.94億元。

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