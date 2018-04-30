【西證國際】每週股票策略報告



◆中美將進行貿易磋商關注恒指季檢結果

香港和內地股市上週個別發展。恒生指數按週下跌 0.5% 至 30,281 點，國企指數按週上升 0.1% 至 12,067 點，日均成交按週減少 12.1% 至 979 億港元。上證綜合指數按週上升 0.3% 至 3,082 點，日均成交按週減少 9.8% 至 4,201 億元人民幣。

部分科網股跌幅較大；航空股及水泥股錄得上升。有消息指華為正遭美國司法部調查拖累科網股走軟，中軟國際（354.HK）及舜宇光學（2382.HK）分別下跌 12.5% 及 11.9%；航空股錄得較大升幅，其中東航（670.HK）及南航（1055.HK）分別上升 18.9% 及 14.0%；華潤水泥（1313.HK）公布 2018 年首季股東應佔溢利按年升 196.4%，股價週內大漲 15.0%，帶動水泥股大幅上揚。

恒生指數檢討結果週五公布。恒生指數將於本週五公布指數檢討結果，聯想集團（992.HK）被剔出機會最高，因市值較小及業績表現較差。汽車股以 H 股市值來說可能不是成份股首選；消費股中普拉達（1913.HK）流通性較差，華潤啤酒（291.HK）流通性較好但成份股中已有三家快速消費品公司。我們認為呼聲最高的應該是 1) 同屬工業股但有消費概念的申洲國際（2313.HK）； 2) 消費品股安踏體育（ 2020.HK ）； 及 3) 醫藥股石藥集團（1093.HK）及中國生物製藥（1177.HK）。該等公司除了有機會染藍外，市場均較一致看好前景，建議可關注該等公司。

中美貿易磋商。兩韓領導人上週達成一致確定半島無核化目標，同時有消息指金正恩承諾 5 月將公開透明地關閉朝鮮核試驗場地；此次進展推動地緣政治局勢走向緩和，並為此後美國及朝鮮峰會搭橋。特朗普本週將派出包括美國財長在內的高級經濟顧問代表團赴北京就中美兩國貿易糾紛進行磋商，意在避免全面貿易戰的爆發，預計雙方將就貿易問題達成協議。本週美聯儲將舉行貨幣政策會議，雖然預期將維持利率不變，但隨著上週美國公布 GDP 增速樂觀，及薪資增速加大令通脹壓力逐漸升高，市場對今年加息 4 次或以上的預期按週上升 2.9 個百分點至 49.5%。

恒指本週或走高。目前恒生指數 / 國企指數預測市盈率分別為 11.7/7.9 倍，與過去三年估值平均約 11.0/8.0 倍水平相若。地緣政治局勢緩和加上中美貿易戰或取得進展，本週恒指或走高。

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