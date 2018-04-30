全球人壽萬人瑜珈做公益 締造「愛」的金氏世界紀錄

持續關注健康及弱勢孩童議題的全球人壽，結合公益、瑜珈及金氏世界紀錄等 3 大元素，邀請所有愛運動護健康、愛公益的民眾，揪親人好友一起參加「因為愛 ‧ 萬人瑜珈」活動，於昨 (29) 日在中正紀念堂兩廳院廣場熱烈登場，在現場參與者齊心合力下成功挑戰「最多人同時做弓箭步」的金氏世界紀錄，並捐出部分報名費，共新台幣 20 萬元，給忠義基金會幫助失依兒童成長。

全球人壽董事林文惠出席活動時表示，全球人壽秉持「因為愛 責任在」的品牌精神，持續打造「一份公益，多方得利」的公益善循環模式，落實企業社會責任，這次更結合運動、公益及金氏世界紀錄等三大元素，締造「愛」的金氏世界紀錄，相信是讓大家難忘的一天，也讓失依兒感受到溫暖與愛，幸福成長。

林文惠也進一步指出，現代人常常工作家庭兩頭燒，瑜珈對身體而言是很好的紓壓方式，可由內而外的放鬆，讓忙碌的民眾透過簡單的方式，就能多愛自己一點，「愛護健康，也是對家人的責任」；同樣地，我們也鼓勵同仁多多報名共襄盛舉，協助同仁做好健康管理，打造有口皆碑的運動企業，持續朝「以人為本，幸福企業」的目標邁進。

活動當天愛心大使劉真及知名的瑜珈教練 Annie 一同帶領長官及報名的民眾齊做一分鐘以上的弓箭步，讓民眾體驗瑜珈放鬆身心靈的樂趣。劉真第一次參與挑戰金氏世界紀錄，笑說：「能夠與大家一起將世界紀錄留在台灣，看著挑戰成功那一刻全場歡聲雷動，彼此擁抱鼓勵，真的是太美好的回憶了。」首次挑戰帶領萬人瑜珈的 Annie 教練則透露，這次帶領萬人瑜珈是教練生涯中很大的挑戰，希望讓大家透過這次活動，能敞開瑜珈的大門，替生活增添色彩，把愛帶給身邊的人。

全球人壽為回饋踴躍參與的民眾，特地加碼推出抽獎活動，獎品總價值超過 30 萬元，最大獎就是台北至東京雙人來回機票，還有媽媽們家庭必備的燉鍋料理組、全套瑜珈配備及免費體驗瑜珈課程１個月等。全球人壽提倡健康，推廣瑜珈不遺餘力，3 月也曾推出養身瑜珈課程，結合中醫十二經絡與瑜珈體位，帶領參與者踏入心靈的淨化旅程，課程推出後也廣受好評，期盼未來能延續瑜珈熱潮。

同時，持續耕耘企業社會責任的全球人壽也將部分報名費用總計捐助新台幣 20 萬元給忠義基金會，關懷幫助失依兒未來的成長及教育資源，讓失依兒感受社會溫暖的力量，一起用「愛」創造歷史，如果每個人都願意發揮一點影響力，影響的範圍就會愈來愈大。

全球人壽多年來致力於將運動結合公益，從海內外棒球賽事到路跑，這次更延伸到不分性別、老少咸宜的萬人瑜珈，就是期盼以運動方式呼籲民眾愛護健康的同時，也能帶動做公益的愛心，關懷社會弱勢，持續將「愛與責任」散播至社會每個角落，全心照顧需要的人，發揮企業社會責任最大價值，延伸保險的核心精神，將保戶的肯定，進一步為愛台灣挹注更多幸福能量，成為善循環的起點，盼望不僅全球人壽的保戶能擁有全球人壽的用心照顧與守護，也希望能協助失依兒找到安定、溫暖的家，讓失去關懷的孩子因為愛重拾長大的希望。