台灣主要報紙重要財經新聞 2018年4月30日

中國跨入記憶體產業指標 - 紫光集團旗下長江存儲為擴大產業能量，有意串連群聯、矽品、南茂等台灣廠商，組成記憶體產業大聯盟。此為兩岸在記憶體產業首次大規模攜手，目標取代三星等韓國廠商，打進蘋果記憶體供應鏈。

兩韓上周五舉行領導人高峰會，達成簽訂和平協定及朝鮮半島無核化的共識。南韓青瓦台昨表示，北韓領導人金正恩當天還在會上宣布，將在 5 月公開拆除核子試驗場，金正恩還強調：「我不是會向南側或太平洋發射核彈的人。」

全球車用ＰＣＢ（印刷電路板）龍頭敬鵬桃園平鎮廠房二十八日晚間發生大火，七名勇消進入火場搶救兩名受困泰國籍移工，疑三廠四樓不明易燃液體引燃，造成「火流」下墜，高溫致天花板管線崩塌到一樓，阻斷消防隊員撤退路線，其中五名隊員氧氣瓶用盡窒息殉職，另兩員急救中，兩名失聯移工死亡，釀成七死兩重傷慘劇。

聯合報

經濟部今午宣布離岸風電開發商遴選結果

歐洲貨幣虛胖？美元空翻多

蘋果回饋股東 至少加碼近 3 兆

經濟日報

紫光揪台廠 組記憶體聯盟

蔡總統: 產業升級 迎下世代競爭

金管會抓肥貓 擬修證交法

蘋果日報

金正恩 5 月拆核試場 狂釋善意 兩韓將統一時區

搶生技股 港交所主管 來台挖牆腳

離岸風電遴選 今公布得標名單

中國時報

化學品＋高溫高壓 PCB 每年燒一座

顧立雄鯰魚效應 帶動金融改革

敬鵬每月產值將減少 3 億元

工商時報

台塑新總部 190 億霸氣買單

5＋2 產業是內需最大拉力

仁寶啟動接班 陳瑞聰升副董

自由時報

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鋼鋁稅擺不平 大西洋恐爆貿易戰

SOGO 條款修法 藍綠難得共識