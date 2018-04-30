統計局：4月制造業PMI為51.4% 非制造業PMI為54.8%

2018年4月份，中國制造業采購經理指數(PMI)為51.4，微低於上月0.1個百分點，制造業繼續保持穩步增長的發展態勢。

分企業規模看，大型企業PMI為52.0%，比上月回落0.4個百分點，保持在擴張區間；中、小型企業PMI為50.7%和50.3%，分別比上月上升0.3和0.2個百分點，持續位於景氣區間。

從分類指數看，在構成制造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數高於臨界點，原材料庫存指數和從業人員指數低於臨界點。

生產指數為53.1%，與上月持平，仍位於臨界點之上，表明制造業生產保持平穩擴張。

新訂單指數為52.9%，雖比上月回落0.4個百分點，但仍高於臨界點，表明制造業市場需求繼續保持增長，增速有所放緩。

原材料庫存指數為49.5%，比上月下降0.1個百分點，低於臨界點，表明制造業主要原材料庫存量繼續減少。

從業人員指數為49.0%，比上月微降0.1個百分點，位於臨界點以下，表明制造業企業用工量有所回落。

供應商配送時間指數為50.2%，高於上月0.1個百分點，位於臨界點之上，表明制造業原材料供應商交貨時間繼續加快。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)