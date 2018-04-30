國防部：軍改方案確保30年退撫基金運作無虞

立法院國防外交委員會今 (30) 日將進行軍人年改審查，依據國防部送入立法院的專案報告書面資料顯示，若行政院版本的軍人年改方案通過，將可確保 30 年運作無虞，軍人退撫基金本金累計剩餘將達到新台幣 1,268 億元。

由國民黨籍召委呂玉玲主排「行政院版陸海空軍軍官士官服役條例修正草案對未來我國軍人退撫制度之評估與衝擊」專案報告，會議現場將由國防部部長嚴德發、國軍退除役官兵輔導委員會主任委員邱國正報告。

根據國防部書面報告內容顯示，行政院草案版本調整起支俸率，服役滿 20 年給與起支俸率 55 %，年增俸率 2 %，年資採計軍、士官依服役實際年資計，軍官最高可達 90 %，士官最高 95 %。

報告中指出，軍改完成後退休經費總支出將由現行制度的 3 兆 4,883 億元，下修為 3 兆 1,643 億元，等於是未來 30 年可減少總支出 3,240 億元；在政府財政總負擔方面，現行制度為 3 兆 3,892 億元，修法後則是 3 兆 114 億元，未來 30 年可減輕政府財政負擔 3,778 億元。

在退撫基金損益平衡項目中，報告指出，現行制度依基金管理委員會第 6 次精算報告，軍人退撫基金預估於 109 年用罄，未來 30 年財務缺口計 1 兆 2,067 億元；改革後可確保 30 年運作無虞，軍人退撫基金本金累計賸餘 1,268 億元。

報告更指出，政府自 106 年 11 月 22 日至 12 月 22 日辦理座談說明會，參與官兵達到 13 萬 4,527 人，全軍各級主官與業務主管及官兵代表，計有 12 萬 1,075 人，也就是 90% 認同規畫方案內涵及做法，有利穩定軍隊士氣，鼓勵現役軍人長留久用。

國防部報告指出，軍人是維繫國家安全、經濟繁榮的一股穩定力量，面對日趨嚴峻的敵情威脅問題，行政院建立新的「軍人退撫制度」，不但可以激勵軍人戰志、鼓勵現役人員長留久用及維護袍澤權益，進而吸引青年學子加入國軍行列，同時使軍隊菁英無後顧之憂，捍衛國防戰力，確保國家安全。

▲軍人年改新舊制對照表。（圖／NOWnews 製圖）

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