沙烏地建全球最大主題樂園 耗資2370億台幣 2022年開幕

沙烏地阿拉伯國王薩勒曼和王儲小薩勒曼昨 (29) 日在首都利雅得市郊，為巨型主題樂園「奇地亞」主持動土典禮。該主題樂園佔地 334 平方公里，面積是全球最大迪士尼樂園、位於美國奧蘭多的「迪士尼世界」2.5 倍，耗資 300 億利雅爾 (約 2370 億元新台幣)，預計首期工程將於 2022 年竣工及開幕。

綜合星島日報、香港文匯報報導，「奇地亞」(Qiddiya) 主題樂園涵蓋 6 旗主題公園、水上樂園、賽車運動場、野生動物園、探險旅遊項目等，集文化、娛樂、體育及度假酒店設施於一身，預計首階段工程於 2022 年竣工開放，估計每年可吸引 150 萬遊客到訪。

沙烏地 2/3 人口是 35 歲以下，由於沙烏地一直奉行嚴格的伊斯蘭教法，禁止音樂和電影等娛樂活動，許多人會於周末和假日前往迪拜和巴林消遣，每年消費額達 200 億美元 (約 5927 億元新台幣)。

近年來，沙烏地王儲小薩勒曼在父王薩勒曼的支持下，主導實施全面經濟和社會改革，大力發展娛樂業以豐富人民的文化生活，增加經濟增長點，實現旨在擺脫依賴石油的經濟多元化。

過去數月，沙烏地先後舉辦了演唱會、時裝周等多個以前被禁止的文化活動，首家電影院也開張營業。