【西證國際】盤勢分析



◆宏觀焦點

美國股市上週五個別發展，通脹憂慮和科技股及能源股下跌，抵消非必需消費品股大漲。道瓊斯指數微跌至 24,311 點；標準普爾指數上升 0.1% 至 2,670 點；納斯達克指數微升至 7,120 點。韓朝簽署《板門店宣言》確認無核化目標。

油價上週五下跌，紐約 6 月期油下跌 0.1% 至每桶 68.10 美元。金價上升，因美元及美債收益率回落。紐約 6 月期金上升 0.4% 至每盎司 1,323.4 美元。

香港和內地股市上週五上升。中國電訊股跑贏大市，中國電信（728.HK）公布首季股東應佔溢利按年上升 6.5%，股價上漲 2.7%；汽車零部件股受壓，福耀玻璃（3606.HK）首季股東應佔溢利按年倒退 18.8%，股價大跌 6.8%。恒生指數上升 0.9% 至 30,281 點，國企指數上升 1.0% 至 12,067 點，香港股市成交金額減少 9.8% 至 975 億港元。上證綜合指數上升 0.2% 至 3,082 點，滬深兩市成交金額減少 2.8% 至人民幣 4,092 億元。內地股市今日休市。

◆行業及公司新聞

◇HPC HOLDINGS (1742.HK) 在新加坡建築業提供一般建造及土木工程。按 2017 年收益計，公司在新加坡一般建造工程方面排名第 15，在倉庫建設工程服務中排名第 1，市場份額分別為 0.6% 及 15.2%。2015-2017 財年（截止 10 月 31 日），公司收入分別為 2.1、1.9 及 2.0 億新加坡元; 股東應佔溢利分別為 1,752、2,498 及 2,732 萬新加坡元；截止 2017 年 10 月 31 日，進行中項目約 2.1 億新加坡元收益將於 2018 財年確認，但公司預期 2018 財年毛利率將同比下跌。公司於上週五起至 5 月 3 日招股，預計 5 月 11 日上市，招股價介乎 0.40-0.48 港元，淨集資額約 1.2 億港元（招股價中位數），市值介乎 6.4-7.7 億港元，相當於 3.9-4.7 倍 2017 財年市盈率。

◇全達電器 (1750.HK) 為低壓配電及電力控制裝置製造商，於 2017 年佔香港整體低壓配電及電力控制裝置市場份額 8.1%，排名第二。2015-2017 年，公司收入分別為 1.9、1.8 及 2.0 億港元; 股東應佔溢利分別為 2,375、2,629 及 1,243 萬港元(2016 及 2017 年分別錄得上市開支 150 萬及 1,179 萬港元)。2018 年首兩月公司收益按年增加 3.5%。公司於上週五起至 5 月 3 日招股，預計 5 月 11 日上市，招股價介乎 0.10-0.12 港元，淨集資額約 8,970 萬港元(招股價中位數，不包括 20% 舊股)，市值介乎 5.4-6.8 億港元，相當於 22.3-28.2 倍 2017 年核心市盈率。

◇澳洲成峰高教 (1752.HK) 為澳洲一間私立高等教育機構，開設獲認可的商科及法律本科生及研究生學歷課程，於 2015-2017 年期間來自中國的學生佔總人數超過 86%。2015-2017 財年（截止 6 月 30 日），收益分別為 1,711、1,741 及 2,114 萬澳元; 核心股東應佔溢利分別為 476、344 及 527 萬澳元。公司於上週五起至 5 月 3 日招股，預計 5 月 11 日上市，招股價介乎 0.27-0.37 港元，淨集資額約 1.6 億港元 (招股價中位數)，市值介乎 6.8-9.3 億港元，相當於 21.7-29.7 倍 2017 財年核心市盈率。

◇捷榮國際（2119.HK）於 2016 年按 B2B 收入計，公司於香港、澳門及中國咖啡及紅茶餐飲策劃服務市場之份額分別為 24.5%、9.9% 及 1.2%，名列第一、第三及第四。2015-2017 年，公司收入分別為 8.4、8.5 及 9.5 億港元；核心持續經營股東應佔溢利分別為 5,146、6,204 及 7,666 萬港元。公司今天起至 5 月 4 日招股，預計 5 月 11 日上市，招股價介乎 1.50-2.19 港元，淨集資額約 1.5 億港元（招股價中位數，不包括 55.6% 舊股），市值介乎 10.9-15.9 億港元，相當於 14.2-20.7 倍 2017 年市盈率，估值一般。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)

