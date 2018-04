5月該賣股走人嗎？別忘了今年是期中選舉年

經過 4 月的高波動之後,美股的 5 月表現可以期待嗎?又或者,該依循市場俗諺「5 月賣股走人 (Sell in May and go away)」的時候到了?

據《Market Watch》報導,儘管歷史上看, 直言 5 月美股下跌恐過於武斷,但每逢期中選舉,5 月的美股表現相對欠佳,今年就是期中選舉年。

以道瓊指數來看,股票交易年鑑 (Stock Trader’s Almanac) 數據顯示,自 1950 年以來,5 月平均下跌 0.02%,在所有月份中排名第 9。過去 67 年,道瓊有 35 年在 5 月上漲,32 年下跌。

以標普 500 來看,5 月的表現排名各月份第 8,平均升 0.2%,在 67 年中有 39 年上漲,28 年下挫。

對科技股為主的納斯達克來說,5 月的成績就沒有那麼壞,排名居 12 個月的第 5 名,平均上漲 0.9%。在過去的 46 年中,5 月有 26 年最終收漲。

年鑑編輯、Hirsch Holdings 執行長 Jeffrey Hirsch 指出,美股在 4 月底嘗試反彈之後,平均來看每年最好的半年結束了,接下來投資人要面對表現較差的半年,在期中選舉年這種現象更明顯。

5-10 月與 11-4 月美股長期表現差別 (圖表取自 Market Watch)

儘管長期來看,5 月開始的半年相對表現較差,不過近 5 年中,5-10 月的半年表現更好。值得留意的是,期中選舉將帶來不確定因素,往往打擊美國主要股指。

以道瓊來看,期中選舉年 5 月平均下挫 0.7%,差於整體平均的跌 0.02%。標普 500 平均下挫 0.9%,明顯弱於整體平均 (漲 0.2%),納斯達克跌 1.2%,更不如整體平均漲 0.9%。

高盛最近的報告,不以月份漲跌出發,但提醒投資人,未來幾個月股市高度不確定性將存在,期中選舉是一個潛在的政治風險。