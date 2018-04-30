一周科技股季報「檢驗」後 亞馬遜和阿里成為市場選擇

上周美股市場迎來多家科技巨頭公布財報。在財報周中，亞馬遜和中概股阿里巴巴成為市場的超級吸金器，在眾多科技股中吸引了最多的資金流入。

美國投資出版物 The Arora Report 基於 ZYX Change Method 投資方法的六種篩選標準，分別以未經風險調整和風險調整的排序方法總結了 11 支美股科技股一周資金流入情況。

未經風險調整的排名針對於短線投資。表格顯示，亞馬遜在這一排行榜上穩居第一，其次是流媒體巨頭奈飛。

4 月 26 日上周四，亞馬遜公布截至今年 3 月 31 日的第一季財報，當季稀釋後每股收益（EPS）3.27 美元，是去年同期的 2.2 倍，也遠高於市場預期的 1.26 美元。當季營業收入 510 億美元，年增率增長 43%，市場預期 499.6 億美元。

亞馬遜無疑給了市場一個大驚喜，不但 12 個季度保持盈利，而且每股收益幾乎是市場預期的 2.6 倍。

從奈飛來看，4 月 16 日美股盤後公布的強勁第一季財報對股價形成了支撐。營收與總訂閱用戶新增數超預期，每股收益年增率漲 60%。此外，奈飛第二季業績指引也全面超預期。

而經風險調整的排名更針對於長線投資的資金。表格顯示，阿里巴巴排名第一，其次為 Facebook，英特爾排在第三。

上周三盤後 Facebook 發布的一季報顯示，稀釋後 EPS 1.69 美元，年增率增長 63%，較市場預期的 1.35 美元高出 25%；當季營業收入 119.66 億美元，年增率增長 49%，較市場預期 114.1 億美元高 5%。

CNBC 報導指出，第一季 Facebook 的北美日活用戶達到 1.85 億，高於去年第四季的 1.84 億，雖然漲幅百分比不算大，但逆轉了第四季的跌勢，回到了去年第三季的水平。這個跡象顯示，Facebook 新聞推送算法漏洞和數據隱私問題可能並未造成客戶流失。

阿里巴巴將於本周五（5 月 4 日）發布第一季財報，市場預計每股收益 0.86 美元，總營收 588.9 億美元。

『新聞來源／華爾街見聞』