【華冠投顧】股市-均線扣抵推算法 盤前分析-鍾騏遠分析



# 美股盤後整理：

上周五美國股市漲跌互見，三大主要的網路科技類股公司獲高於預期，帶動相關股票成長，不過埃克森美孚 (Exxon Mobile) 財報不佳，導致相關個股受影響。FAANG 近期股價受創，不過市場預期下半年的營收獲利仍將領市場表現，不失為一個好的佈局點

如果 5 月中旬之前，美股可以維持橫向整理，則後續季線有機會上揚，美股將會出現成長的表現。比較需要注意的是，費城半導體必須反轉向上，否則有走入空頭的疑慮。經濟數據方面，美國第一季 GDP 成長 2.3%，略高於市場預期的 2%，低於過去三季的成長速度。

道瓊工業指數 下跌 11.15 點、－0.05%，收 24 311 點

納斯達克指數 上漲 1.12 點、＋0.02%，收 7 119 點

S&P 500 指數 上漲 2.97 點、＋0.11%，收 2 670 點

#台股盤前重點

上周五台股中小型類股出現反彈，台積電與鴻海是否能夠止穩向上，是後續盤面的重點。本周風電族群即將公佈局遴選結果，上周買盤進場，預期將有所表現。而被動元件合併題材，依舊激勵整體族群表現向上，後續值得留意。

※以上內容由華冠投顧 鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

