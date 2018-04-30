

◆盤勢分析

1. 上周五美國 10 年期殖利率未再走高，美股四大指數漲跌不一，幅度介於 - 0.8~0.11%。其中，亞馬遜上漲 3.60%、特斯拉上漲 3.01%、高通上漲 1.27、Nvidia 上漲 0.49%、台積電 ADR 持平。

2. 因美股四大指數收漲，周五晨間亞洲股市普遍上揚。台股早盤以小高盤開出，指數一度上攻 10,573 點，但盤中因缺乏追價買盤，指數窄幅波動，未再創早盤高點。最終指數上漲 64.85 點，收在 10,553.4 點，漲幅 0.62%，成交量縮小至 1,145.16 億元；OTC 指數上揚 1.06%，收在 147.47 點，表現相對強勢。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：近期台股快速回檔，接近前波低點，目前各天期均線集結在 10800 點附近，形成空頭排列，上方賣壓沉重，靜待時間化解。

(2) 量能：周五大盤量縮回穩，後續仍不宜帶量下殺。

(3) 技術指標：KD 指標進入 20 以下超賣區，9 日 K 值為轉上，呈現整理偏弱格局。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 23.45 億元、外資 - 7.60 億元、投信 + 0.55 億元、自營 - 16.39 億元。

4. 電子類股

(1) 被動元件：指標龍頭 2327 國巨暫停交易，市場傳言將有新購併案，激勵 2492 華新科、2478 大毅盤中拉至漲停，3090 日電貿、2456 奇力新、6449 鈺邦股價轉強。

(2) 虛擬貨幣：指標股 6150 撼訊股價近日腰斬，周五大盤回穩，帶領 2465 麗臺、3515 華擎、2425 承啟強勢反彈。

(3)PA：3105 穩懋獲利第一季不如預期，法人下修 2018 全年獲利，股價拉回多日，周五止跌回穩；同族群的 2455 全新震盪走高、8086 宏捷科同步走揚。

5. 非電子類股

(1) 鞋類：9938 百和公佈首季 EPS 1.19 元，略低於市場預期，周五股價利空出盡反映，收盤上漲 8.17%。

(2) 紙類：1904 正隆配息 0.7 元，並宣布辦理 72 億元聯貸，積極擴充產能，激勵股價上漲 2.46%；帶動 1904 永豐餘、1902 台紙上揚。

(3) 風電：風電指標 3708 上緯投控、1514 亞力、2208 台船多日跌深後，周五尾盤量出走穩。

6. 台股近期持續在 10,750~11,000 點區間震盪，技術面與價量都出現偏弱跡象，短期陷入盤整，半年線雖暫時有撐，但後續國際局勢變化仍大，操作還是謹慎對應為宜。

7. 重點訊息：

(1) 被動元件龍頭廠 2327 國巨宣布將公開收購電子保護元件 6244 君耀 - KY。預計以每股現金新台幣 73 元作為對價，公開收購期間自 5/4 至 6/21。國巨表示，收購君耀 - KY 有利提升保護元件比重，讓產品組合更完整，提升對其他國際被動元件業者的競爭力。君耀公司目前為全方位的電路保護元件供應商，主要產品為 TVS 瞬態抑制二極管、MOV 壓敏電阻、GDT 陶瓷氣體放電管、SPG 玻璃氣體放電管、ESD 靜電保護元件、PTC 自恢復保險絲及 TSS 半導體放電管等。其中，TVS 瞬態抑制二極管的產能為中國前三大。

(2) 財經媒體 MarketWatch 報導，近來股價慘摔的蘋果公司將在周二盤後發布會計年度第 2 季（迄 3 月底）業績，市場認為，該財報有 5 大重點可供觀察，分別為 iPhone X 的需求情況、服務營收、手機平均售價、資本回饋計畫與在大陸市場業務表現等。市場目前預估第 2 季的 iPhone 銷量在 5,300 萬支，較分析師去年底時預期的 6,200 萬支少了 15％。至於第 3 季銷量預料為 3,880 萬支，也低於先前預估的 4,200 萬支。

(3) 車用 PCB 大廠 2355 敬鵬 29 日召開重大訊息記者會說明桃園廠區火災一案，敬鵬初步估計，廠區 P2/P3 占全年合併營收 15% 上下、影響預估單月產值約 3 億元、盡力調度其餘廠區產能支應。

