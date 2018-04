進入五窮六絕月 這11大利空將令港股極為動盪

港股明日 (5 月 1 日) 又進入「五窮六絕」月。分析師歸納出「11 大利空」,料會加劇港股今年的「五窮六絕」,恒指這兩個月將極為動盪。利空因素包括資金外流持續壓抑港匯走勢;A 股因中美貿易戰續受挫;中東局勢或引致美俄對峙升級;美國 6 月再加息的話,香港亦極可能展開加息步伐。

雖然恒指去年 5 月上升,但統計過去 20 年,港股「五窮月」只有 6 次上升,有 14 次下跌;過去 10 年「五窮月」港股亦只錄 3 升 7 跌。

香港《文匯報》引述民眾證券董事總經理郭思治表示,依照目前市況來看,投資者在今年「五窮月」買賣定必較為保守。首先是港匯偏弱,肯定影響到大市的投資氣氛及交投。在交投偏疏下,大市缺乏向上動力,看近兩周港股的成交不時都不足 1000 億元 (港元,下同),已可佐證。

其次,中美貿易戰持續,且有升級之勢,尤其是美國似乎得勢不饒人,川普開出合共 1500 億美元的徵稅方案後,又劍指中興 (0763-HK)、華為及聯想 (0992-HK),事件恐怕會繼續困擾港股及 A 股。

但郭思治補充,很多對華提高關稅的議案其實尚未真正落實,需待 5 月美國國會的通過,所以 5 月對中美貿易戰來說可謂相當關鍵。若貿易戰有轉機,不排除大盤會伺機挾上。

至於港匯仍偏軟,主要因港息未跟上美息步伐,若 6 月美國再升息,港銀如市場所料,上調最優惠利率,港匯在息差收窄下,套利活動漸減,便有利港匯轉強。郭思治相信,5 月港股或許不會太窮,但提醒港股在升息前或面臨短暫壓力。

較悲觀的分析員則認為,今年「五窮六絕」走勢很可能實現。年初曾批港股上半年會低見 24000 點、騰訊 (0700-hK) 跌破 400 元的訊匯證券行政總裁沈振盈,預言已經實現了一半,騰訊在 4 月 4 日收盤時已跌破 400 元,上周五 (27 日) 亦僅收 388.4 元,較今年 1 月 29 日的 476.6 元高位下跌 88.2 元或 18.51%。

沈振盈上周接受《文匯報》訪問時堅持「看空」立場,指在技術上,港股高位每日都有所下移,加上多個負面消息困擾,恒指下行壓力非常大。以技術走勢分析,恒指在 3 萬點將久守必失,5 月若向下突破,不排除跌至 250 日均線附近才會有支撐。

他指出,美國 11 月舉行中期選舉,川普不惜背離美國的商界利益,藉引發貿易戰以獲取選民認同,故對中美雙方短期內解決貿易糾紛並不樂觀,相信往後還會有華企業被美國針對,股市難以穩定。

另外,沈振盈指出,美國 10 年期國債殖利率上周已升穿 3%,市場一直視這為觸發股市下跌的警號,所以升穿 3% 後,美股已感受到頗大壓力。由於市場預期美國 6 月會再升息,香港很大機會跟隨升息,對本地的資金成本構成壓力。

至於炒作多時的「北水」南下、「同股不同權」公司來港上市、A 股「入摩」等,他認為這都只是市場的過分憧憬,對股市的實際推動不大,事實上目前「北水」流出更多。

面對「五窮六絕」,上述炒作理由都不足以吸引資金流入港股。沈振盈認為 5 月市況不樂觀,「Sell in May and go away」的說法今年應該會兌現,呼籲投資者宜增持現金水平作較穩健的部署。

港股 5 及 6 月需留意 11 事項

1、5 月及 6 月為港股傳統淡季

2、美國 10 年期國債孳息率已升穿 3 厘警戒線

3、美國國會 5 月將決定會否對中國產品徵收關稅

4、資金會否繼續外流,壓抑港匯走勢

5、會否再有中國企業被美國制裁

6、中東局勢及美俄對峙會否升級

7、美國 6 月議息,聯儲局官員發表的言論

8、香港銀行會否上調最優惠利率

9、6 月 A 股「入摩」,關注會否分流 H 股資金

10、「北水」流入量會否持續減少

11、港股成交不足 1,000 億元,欠上升動力