遭FBI調查 傳華為裁員年底撤出美國 延棄美歐債發行

繼中興通訊 (0763-HK) 之後，市傳美國司法部正對另一中國電信設備巨頭華為 (Huawei) 進行刑事調查，手機設備股受影響再次急跌，舜宇光學 (2382-HK) 跌幅達 7%，為表現最差藍籌股，瑞聲 (2018-HK) 連跌 12 日，低見 110 元 (港元，下同)，創逾 8 個月新低，收盤跌 3.5%，股王騰訊(0700-HK) 也跌破 380 元，再創今年新低。

綜合星島日報、香港文匯報報導，美國司法部正在對華為是否違反美國對伊朗的制裁展開刑事調查，但目前的調查進展及具體指控尚未可知。消息人士指，聯邦調查局 (FBI) 及外國資產管理辦公室 (OFAC) 早於 2017 年初已開始調查華為的交易；華為拒絕就是否被調查置評，但發出聲明指其遵守開展業務的國家所有適用法律和監管規定。

分析指出，由於這次屬於刑事調查，美方對華為的指控可能比中興嚴重，消息觸發手機及通訊相關產業鏈被拋售。手機設備股近全線急挫，舜宇光學猛跌 7%，收 121.4 元，拖累恒指 20 點；瑞聲收報 113.3 元，跌 3.5%，是昨日跌幅第 3 大的藍籌，該股已 12 連跌累挫 23.29%；丘鈦 (1478-HK) 跌 4.2%，比亞迪電子 (0285-HK) 跌 2.9%。

舜宇光學股價

主要客戶包括華為的中軟國際 (0354-HK) 股價急挫 15.86%，收 5.57 元，該公司指，華為被查目前不會對業務產生重大影響，將密切留意發展。被美指涉間諜行為的聯想集團 (0992-HK) 再跌 3.23%。

華為被查，使市場憂慮中美角力進一步升級，滬指再跌 1.4%，深指更跌 2.4%，當中深圳創業板的賣壓更大，跌幅亦逾 2%，深股通走資達 32 億，是歷來最多。

上證指數走勢

港股更一度急跌逾 400 點，失守 3 萬點大關，收盤跌 320 點，報 30007 點。分析師指出，壞消息頻至，料港股 3 萬點大關短期難守穩，而「股王」騰訊昨一度低見 377.2 元，由 3 月時高位已經累跌近 2 成，技術上步入熊市，港股後市或會被拖累。

港股走勢

美股昨晚美股急升，港股 ADR 指數中段反彈 278 點。恒指夜期尾盤則升 140 點，高水 170 點。

南華金融集團高級策略師岑智勇昨表示，傳華為已經放棄美元債發行計劃，並推遲歐元債發行，料事件將進一步利空手機相關板塊。

富比世引述諮詢機構 Atherton Research 指出，美國市場已不再是華為全球戰略的一部分，華為最新一波裁員正在進行，預計今年底會完全撤出美國。

據聯合新聞網報導，由於華為是全球網通設備龍頭、第三大手機廠，與台灣供應鏈緊密度更甚於中興，包括台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW)、玉晶光 (3406-TW)、日月光 (2311-TW)、京元電 (2449-TW) 等華為供應鏈都全面警戒，嚴密觀察後續事件發展。

華為目前為全球第 3 大手機廠，去年全球出貨 1.53 億支手機，全球市占率已突破 2 位數，與蘋果的差距正拉近中；至於華為的基地台則涵蓋全球 1/3 的人口，因此一旦確定遭美方調查，影響層面將相當廣，進而引發市場高度關注。