MLB／遭布萊克蒙砲轟陳偉殷提前退場

效力於馬林魚的我國旅美左投陳偉殷，今 (29) 日先發對戰洛磯，在前 5 局他的表現堪稱完美，總共只被對手敲出 1 支安打，不過 6 局上他遭到 Charlie Blackmon(布萊克蒙)砲轟退場，最終繳出 5 又 1/3 局被敲 4 支安打、僅丟 1 分的好投，有機會來拿下本季首勝。

陳偉殷本場比賽首局就飆出 3 次三振，之後雖然曾經讓打者站上得點圈，但卻也都能適時化解危機，前 5 局投完沒有丟掉任何分數，也讓他取得勝投資格。

不過在 6 局上，洛磯卻開始慢慢熟悉他的球路，該局首名打 Blackmon 就敲出陽春砲，之後 Ian Desmond 和 Trevor Story 也都擊出安打、站上一三壘，陳偉殷也於此時退場。所幸之後接手的 Nick Wittgren 順利連抓兩個出局數，沒有丟掉分數，幫助馬林魚持續保有領先。

馬林魚本場在 1 局下靠著 Brian Anderson 的適時安打先馳得點，之後在 3、4 兩局又分別靠著 Martin Prado 和 Derek Dietrich 的安打各進帳 1 分，目前以 3:1 領先，陳偉殷也取得勝投資格。

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