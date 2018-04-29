不景氣社會下溫飽、還完房貸他自讚：我黑手我驕傲

台灣社會俗稱「黑手」（汽、機車修護員）的工作，雖然薪水是大學生的 2 倍，但是工作辛苦，許多年輕人不願意吃苦，讓黑手成為冷門行業。有黑手網友現身說法，強調視自身職業為驕傲，工作雖然很辛苦，但能在如此不景氣的社會下溫飽，幾個月能夠出國旅行，還能還完房貸及車貸。原 PO 強調，黑手是一份能讓自己驕傲的工作。

原 PO 在臉書「爆怨公社」發文，自己是一名「黑手」，雖然每天雙手都會弄得很髒、在工作中會受傷、天天需要加班，但是這份工作讓自己能在如此不景氣的社會下溫飽，也能在幾個月中出國旅行一次，車貸及房貸能夠還完。原 PO 認為「黑手」雖然是社會中很冷門的職業，但是以黑手為傲。

文章一出，引發網友熱烈討論，有許多網友「感同身受」，紛紛留言「在該辛苦的時候，選擇辛苦是對的，沒有錢怎麼去維護你的親情、友情及愛情」、「真的手永遠都洗不乾淨… 回家都有很重的切削液味，眼鏡頭髮都油油的… 尤其夏天真的不是一般人待的住的，同為黑手路過」、「辛苦了，靠雙手努力最實在！」「以前也黑手知道辛苦，辛苦你了」。

另有許多來自「黑手家庭」的網友也讚聲「我爸這樣養大我們」、「我來自黑手家庭，我驕傲」、「職業不分貴賤」、「台灣經濟就是靠黑手撐起來的，給你一個讚」。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』