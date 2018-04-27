〈光寶科法說〉Q2營運回溫 下半年毛利率回歸14%水準

光寶科 (2301-TW) 今 (27) 日舉行法說會，展望第 2 季，光寶科表示，營收與獲利表現均會優於首季，且毛利率可望回升至 13%，若相機模組事業交割順利，業外收益可望大幅挹注第 2 季財報表現，預期下半年毛利率有機會進一步提升至 14% 水準。

光寶科第 1 季受到營收規模減少與匯率因素，毛利率下降至 11.1%，創近 10 年來新低，展望第 2 季，光寶集團副董事長暨總執行長陳廣中表示，受惠雲端運算、LED 元件與汽車照明、人工智慧家居與遊戲機等相關產品與市場穩健成長，第 2 季營收與獲利均會優於首季。

陳廣中指出，近期匯率因素獲紓解，預期第 2 季毛利率可望回升至 13%，下半年若相機模組事業部門交割順利，毛利率可望提升至先前的 14% 水準，且若該事業順利於 6 月底完成交易程序，業外收益可望大幅挹注第 2 季財報表現。

從各產品部門來看，陳廣中表示，今年盼各部門均維持雙位數營收成長，雖然出售相機模組事業部門缺口暫時無法補足，但處分此事業也有溢價，對公司影響應屬正面；光電部門今年將加重投資力道，在海外擴增產能；儲存產品部門中，光碟機市場在萎縮中，但固態硬碟的雲端需求，可望帶動該部門營收表現；資訊產品部門預期將受惠伺服器電源需求熱絡等因素。

談及缺料問題，陳廣中表示，將在策略上盡可能滿足重要客戶需求，同時與客戶協商調漲價格，先前新機種已反映在售價上，盼缺料影響的負面因素能在第 2 季與第 3 季減緩。

法人關注美中貿易戰從中興燒到華為，是否對光寶科營運造成影響，對此，陳廣中回應，中興受影響的產品較全面，而華為則是網通產品為主，公司與中興往來交易金額不大，而華為網通產品的營收也有限，對公司會有小幅但不太明顯的影響，預期影響營收占比不到 5%。