〈光寶科法說〉Q1 EPS 0.45元 近9年同期新低 可望是今年谷底

光寶科 (2301-TW) 今 (27) 日舉行法說會，並公佈第 1 季財報，受到營收規模減少，加上銷貨成本上漲影響，營收、獲利仍在低檔，毛利率 11% 寫近 10 年來單季新低，稅後純益 10.41 億元，季減逾 5 成、年減逾 4 成，每股純益 0.45 元，為近 9 年來同期新低。不過光寶科指出，第 1 季營運可望是今年最低點。

光寶科第 1 季合併營收 485.34 億元，季減 10.39%，年減 5.49%；毛利率 11.1%，季減 2.2 個百分點，年減 1.9 個百分點，為 2008 年第 1 季以來新低；營益率 1.6%，季減 2.6 個百分點，年減 2.4 個百分點；稅後純益 10.41 億元，季減 54.7%，年減 47.48%，每股稅後純益 0.45 元。

以各部門表現來看，光寶科表示，資訊產品部門營收占比達 52%，受惠雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統、遊戲機與人工智慧 (AI) 居家設備電源產品出貨成長帶動，電源事業整體營收年增超過 1 成。

光電部門營收占比達 25%，成長動能主要來自不可見光 LED 市場需求持續成長與 LED 元件市占率擴增，加上 LED 車用照明出貨順暢，且中東市場 LED 路燈出貨擴展，本季營收表現亮麗，年增近 2 成。

整體而言，光寶科表示，從過往經驗來看，第 1 季都是全年低點，今年首季受到工作天數減少、營收規模減少，加上銷貨成本上漲影響，營收與獲利表現均為全年谷底，其中，資訊產品部門受到 PC 銷售疲弱、原物料成本上揚，使雙率表現不佳，拖累獲利表現。