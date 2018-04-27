油價上升至2014年以來新高 哪些產業首當其衝？

隨著石油輸出國家組織 (OPEC) 持續限產計畫，而原油需求大於供給，原油價格持續攀升至 2014 年以來的新高，影響行業層面之廣，例如航空業首當其衝，成本上揚，但能源業受益於油價走升，利潤紛紛大幅增長。

原油期貨價格 (美元 / 加侖)

受負面影響的行業，可能會將提升的燃料成本，轉移至消費者或供應商身上，這過程需要幾週或幾個月，當成本轉移後，可能會推升通膨，將導致經濟成長放緩，影響處於脆弱狀態的股市。

受影響行業

1. 航空業

美國航空 (AAL-US) 本週警告說，油價持續走高導致公司開支增長，燃料成本為航空公司第二大的成本支出，第一為人士成本。執行長 Doug Parker 表示：「我相信消費者將因此支付更多」，但他不認為需求將因此下降

美國航空在週四調降今年的利潤前景，部分原因為在過去兩週，飛機用油的價格平均上漲 12％。

2. 鐵路公司

貨運鐵路公司聯合太平洋公司 (UNP-US)，週四財報指出，最新一季的燃料支出大增 28％至 5.89 億美元，其中大部分的漲幅來自柴油價格上漲 22％。

然而，聯合太平洋公司亦提升向客戶收取的燃油附加費 (Fuel Surcharge)，總額為 3.53 億美元，年增成長 67％。

3. 物流業

快遞承運商 UPS(UPS-US) 指出，第 1 季的燃料費上漲 21% 至 1.29 億美元，但該公司指出，透過燃油附加費和較高的美國運送費，抵銷提升的運送成本。

UPS 面臨上揚的燃料成本

美國施奈德物流公司周四財報指出，第 1 季的燃料費上漲 16% 至 8470 萬美元，燃油附加費則上漲 31% 至 1.178 億美元。

4. 製造業

3M 的運送成本和材料成本皆上升，財務長 Nichgest Gangestad 表示：「原物料價格上漲的幅度，實際上超出我們原先的估計。」，官理階層本週表示，他們將提高商品售價，以抵消材料成本的上漲。

受正面影響的行業

1. 能源公司

荷蘭皇家殼牌 (Royal Dutch Shell)，週四公佈財報，展現自 2013 年以來，最高的單季利潤。此外，康菲石油公司 (COP-US) 和油田設備服務公司斯倫貝謝 (SLB-US) 的盈利增長超過 50%。埃克森美孚 (XOM-US) 和雪佛龍公司 (CVX-US) 將在周五公佈報告，估計會出現類似情況的利潤漲幅。

2. 聯合太平洋公司

受益於頁岩油開採，所需關鍵材料沙子的需求量大增，以及原油出貨量提升，該公司表示其能源收入，在今年第 1 季同比增長 15％，增長速度為其整體業務的兩倍。

3. 設備生產公司

油價上漲對工程機械設備生產廠商卡特彼勒公司 (CAT-US) 產生正面影響，該公司為石油鑽探提供設備，卡特彼勒表示，石油和天然氣行業所使用的設備和零件，今年的銷售額比前一年增長 50％，達到 12 億美元。