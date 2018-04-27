馬斯克的新麻煩：特斯拉股東要求撤換董事長

Model 3 的交付延期，零部件被曝瑕疵驚人，電動車致命事故，股價遭瘋狂做空...... 馬斯克的「水逆月」仍在持續發酵。

據彭博社 4 月 27 日報導，特斯拉股東將在 6 月就一項新政策進行投票表決，這一新政策提出只允許一名獨立董事擔任董事長。自 2004 年以來，該職位一直由特斯拉創始人馬斯克兼任。

該提案由一名特斯拉股東 Jing Zhao 提出。他認為，特斯拉不應該成為「流行慣例」的一個例外，任命獨立的董事長能使特斯拉與 SolarCity 等外部公司的利益衝突最小化。

特斯拉董事會並不認同這一看法，建議股東投票反對該提議，並表示馬斯克對公司的日常經營非常了解，如果由另一位缺乏這些了解的獨立董事長領導，公司將不可能取得如今的成功。

除了這一提議之外，馬斯克本周還面臨其他麻煩。

就在本周二，特斯拉的一份聲明表示，自動駕駛主管 Jim Keller 離職。Keller 於兩年前加入特斯拉，在晶片開發方面有專長，且離職前擔任特斯拉副總裁。特斯拉在自動駕駛人才爭奪戰中，失去一員大將，也令身處交通事故責任旋渦的特斯拉雪上加霜。

上個月，在加州的一段高速公路上，一輛特斯拉 Model X 發生了致命事故，駕駛該車的司機正是使用的特斯拉自動駕駛系統。目前，美國國家運輸安全委員會 (NTSB) 正在調查這一事故，特斯拉的自動駕駛系統正經受嚴峻的考驗。

Keller 的離職，是特斯拉今年第 7 次高管離職事件，2017 年也有大約 20 名高管離職。在過去五六年裡，特斯拉已有大約 50 名副總裁級別或其它高管離職。市場甚至有質疑聲，認為特斯拉高層的基調可能是該公司最大的問題之一。

馬斯克最近數月麻煩綿綿不斷。上月，一份長達 73 頁的訴訟文件曝光，多名前雇員反饋，馬斯克和特斯拉 CFO Deepak Ahuja 應該知道 Model 3 無法以計劃的速度生產，但並未向投資者公開披露，因此提出證券欺詐的訴訟。

Model 3 的交付延期絕不是同時間內馬斯克遇到的唯一麻煩。CNBC 在本月中報導中援引多名特斯拉的前任與現任工程師稱，特斯拉很大一部分汽車零部件質量不合格，或存在嚴重缺陷損壞，需要返工，且其零部件瑕疵率要高於行業標準。

特斯拉源源不斷的負面消息令該公司先後被高盛和大空頭查諾斯看空，稱特斯拉的股票「毫無價值」。

『新聞來源／華爾街見聞』