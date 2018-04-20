特斯拉真有泡沫嗎？看看這家做空的對沖基金有趣的說法

摘要：「去年每賣一輛 10 萬美元的車特斯拉就虧 2 萬，所以若售價在 3.5 萬 - 5 萬，他們不可能賺錢；Model 3 生產越快虧得越多；只要供應商討債且要求新訂單現金付款，特斯拉財務就會惡化，屆時他們會提交保護申請。」

特斯拉（Tesla）及其首款量產車型 Model 3 近期持續捲入風口浪尖。華爾街見聞提及，截至上月底，它取代蘋果公司成了美股最瘋狂的做空對象。

從摩根大通到巴克萊，大大小小的研究機構針對特斯拉的唱空報告接踵不斷。其中，一隻名為 Vilas Capital Management 的對沖基金成功預測到了特斯拉近期的股價暴跌，他們在唱空報告中的說法讀起來也頗為有趣。

Vilas Capital Management 在幾周前稱「特斯拉將在未來 3 到 6 個月崩跌」。他們自稱第一季在 340 美元重倉做空該股。幸或者不幸，特斯拉股價從 2 月底到本月初出現一波重挫。

這隻對沖基金現在依然認為，特斯拉被極度高估了，公司將在未來遭受重大財務挫折，他們比幾周前更加看空。目前，特斯拉在 Vilas 的所有空頭倉位中占比高達 98%。

以下是 Vilas Capital Management 唱空特斯拉報告的一部分：

所有公司都需要賺取利潤，但特斯拉不是這樣，他們從未在哪一個會計年度實現盈利。

在這樣一個數位貨幣和獨角獸公司風靡的時代，特斯拉似乎激發出了一種類似當年淘金狂熱式的市場情緒，它的股票持有者們沉浸在「特斯拉將掌控全球」、「特斯拉將拯救世界」的高度樂觀預期之中，而不是睜開眼睛看看特斯拉的財務數據。

多頭們相信，Model 3 的每周產量將很快達到 5000 輛，因此股價將大幅走高。而如果考慮到特斯拉越來越燒錢，用於支付銷售費、服務費、電池成本等，以及其他一些耗費成本的項目，他們去年每賣出一輛售價約為 10 萬美元的 Model S 和 Model X 平均都要虧損 2 萬美元，我們預計，如果特斯拉售價在 3.5 萬美元至 5 萬美元之間（Model 3 3.5 萬美元起售），那他們不可能賺錢的。

任何一個汽車從業者都知道，汽車售價越昂貴，利潤率就越高。所以，Model 3 生產速度越快，特斯拉的虧損就越多。

大約有 5 家機構持有近 50% 的特斯拉自由流通股。所有這些股票都會讓他們意識到特斯拉永遠不會實現年度盈利這個可能的事實。他們樂觀過頭了，在最佳情況下，這麼說可能太不誠實了，好吧，在最糟糕的情況下，現金流和利潤會使特斯拉的股價急劇下跌。

我們估計，CEO 馬斯克最近發推文，宣稱公司將在下半年實現盈利，並將產生正數現金流，這麼做就是為了人為提振股價，防止債主找麻煩。

根據我們的計算，特斯拉如果搞不定 80 億美元，也至少需要募資 50 億美元，才能在未來 14 個月保持償付能力。他們起碼需要一打像 Ron Baron 這種具有雄厚資金實力的投資人。

我們不相信特斯拉，理由太多了：特斯拉預期的未來損失、營運資本和資本開支需求，Model 3 糟糕的產能問題，Model S 和 Model X 過時車型的市場需求下滑，每輛車 7500 美元的出口退稅政策也將很快停止，捷豹、奔馳、保時捷、寶馬、奧迪等即將與其展開的激烈競爭，穆迪還把特斯拉信評下調到違約邊緣水平， 政府機構開展車禍事故調查，包括財務總監、首席會計官、融資經理在內的高管過去 18 個月裡相繼離職，高管股權激勵模式也高度可疑，公司對供應商的應付賬款約 30 億美元，它們隨時可能像銀行擠兌一樣被集中討債。

只要供應商要求特斯拉支付過往賬款，而且要求在下一批零件交付的時候現金付款，特斯拉的資產負債表就會惡化，屆時他們就會提交保護申請。而且，到時候向特斯拉貸款的銀行不可能無視特斯拉的財務狀況，他們有嚴格的貸款規定。

或許對於股市新手來說，特斯拉為彌補經營虧損、支持資本開支而進一步動用授信的故事看似有眉有眼，但在我們看來，供應商和貸款人可不這麼想。在一場的有關融資的「音樂響起就搶椅子」的游戲裡，迅速坐下搶到椅子是至關重要的。

一個大腦清醒、思維理智的人，誰會給一家持續虧損的公司繼續提供融資呢？到目前為止，這麼做的人只有那些以前從來沒買過汽車股的成長股投資者。一旦他們認清這個產業和有關特斯拉未來的真相，我們懷疑他們是否還會繼續給它投資。

『新聞來源／華爾街見聞』