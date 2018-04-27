八張圖看懂：三年來最靚麗財報 百度憑什麼大漲7%

美國當地時間周四晚間，百度發布第一季財報，收入、利潤雙雙超預期，百度股價盤後一度大漲 7%。

百度最新公布的 Q1 業績顯示，營業收入為人民幣 209.07 億元，基本接近之前指引的上限。之前指引為人民幣 198.6 億元到 209.7 億元之間。年增率 2017Q1，營業收入增速為 23.78%，這是百度連續第三個季度營收增速保持在 20% 之上。考慮新會計準則因素，年增率增長 31%。

Q1 業績報同時給出 Q2 營業收入指引：預計 Q2 營業收入介於人民幣 249.1 億元到 261.9 億元之間，年增率 2017 年 Q2 增速區間為 19.34% 到 25.47%。考慮新會計準則因素，年增率增長 26% 到 33%。

Q1，百度經營利潤率為 21.85%，高於 2017 年 Q4 的 20.27%，高於 2017 年 Q1 的 11.88%，是自 2014 年第第四季以來表現最好的經營利潤率。因季節性因素的影響，百度第第一季經營利潤率通常較低，本季度經營利潤率的表現大幅超越市場預期，並對未來三個季度提供強有力的信心。自 2017 年 Q2 以來，百度一直在強化經營成本控制，目前看，經營成本控製取得卓越成效，市場有望給出正面回應。

根據 Q1 最新的財務表現，經調整計算的過去四個季度百度息前稅後經營利潤（NOPLAT）為人民幣 169.71 億元，以 4 月 26 日收盤市值所對應的企業價值（EV）人民幣 5694.66 億元計算，其 EV/NOPLAT（TTM）值為 32.58 倍，為自 2015 年 10 月份以來的最低值。百度估值處於合理估值區間的下限。

營收與指引：Q1 接近指引上限，Q2 指引樂觀

自 2015 年以來，百度一直保持着良好的業績指引實現能力。17 年 Q4 營業收入超過業績指引，本季度營業收入為人民幣 209.07 億元，基本接近之前指引的上限。之前指引為人民幣 198.6 億元到 209.7 億元之間。年增率 2017Q1，營業收入增速為 23.78%，這是百度連續第三個季度營收增速保持在 20% 之上。

Q1 業績報同時給出 Q2 營業收入指引：預計 Q2 營業收入介於人民幣 249.1 億元到 261.9 億元之間，年增率 2017 年 Q2 增速區間為 19.34% 到 25.47%。考慮新會計準則因素，年增率增長 26% 到 33%。

從歷史趨勢看，百度營業收入增速在 16 年和 17 年上半年出現明顯的下滑，自 17 年第第二季開始回升，自 17 年第第三季開始，已經連續三個季度保持在 20% 以上，根據最新的業績指引，今年第第二季將繼續保持 20% 以上營收增速。

從營收構成看，包括愛奇藝會員費和金融業務等的其他類收入占比從 15 年 Q1 的 1.62% 增長到本季度 17.88%，搜尋廣告業務表現穩健的同時，新業務的增長越來越重要。

經營利潤率：卓越成本控制帶來近三年最強表現

百度 Non-GAAP 營業利潤調整項的主要構成是股權激勵項，百度股權激勵規模控制處於合理區間。

自 2017Q1 以來，因收入提升和成本控制，百度營業利潤快速修復，年增率 2Q16 至 1Q17 四個季度，營業利潤年增率增速保持較高水平。

自 17 年 Q1 以來，百度在保持營收增長的同時，實現卓越的成本控制，營業利潤率提升至 20% 以上。

Q1，百度經營利潤率為 21.85%，高於 2017 年 Q4 的 20.27%，高於 2017 年 Q1 的 11.88%，是自 2014 年第第四季以來表現最好的經營利潤率。因季節性因素的影響，百度第第一季經營利潤率通常較低，本季度經營利潤率的表現大幅超越市場預期，並對未來三個季度提供強有力的信心。

自 2017 年 Q2 以來，百度一直在強化經營成本控制，目前看，經營成本控製取得卓越成效，常規營運成本、銷售與行政成本、流量獲取成本三大成本占比呈現逐季收窄，市場普遍關注的研發占比控制良好，唯內容成本占比呈現上升趨勢。

（特別說明：2018 年 Q1 起，增值稅不在收入中體現，我們按照之前會計準則做相應調整後，Q1 的經營利潤率為 20.63%，會計調整對經營利潤率的影響很小。）

網路營銷客戶數及單客戶平均收入年增率小幅增長

Q1，百度網路營銷客戶數微幅提升，這是連續第二個季度微幅提升。單個客戶平均收入年增率增速為 19%，增速較前三個季度小幅下降，仍處於合理區間。

核心業務最新進展：APP 日活保持增長 用戶時長增速超 30%

百度 Q1 財報披露，3 月份百度 App 日活躍用戶達 1.37 億，年增率增長 18%，每日用戶使用時長年增率增長超 30%。資訊流內容中影音分發比例擴大到 48%。同時，熊掌號已覆蓋 30% 的搜尋結果。

人工智慧最新進展：自動駕駛和語音交互領域商業應用加速落地

百度 Q1 財報披露如下進展：

（1）人工智慧技術

美國權威雜誌《麻省理工科技評論》將百度列為即時語音翻譯領域的「關鍵玩家」，並且百度語音即時翻譯技術被評為 2018 年全球突破性技術之一。百度人臉檢測深度學習算法 PyramidBox，在世界最權威的人臉檢測公開評測集 WIDER FACE 評測中刷新業內最好成績。

（2）自動駕駛領域：applo 計劃

百度獲得了第一批自主駕駛汽車路測許可證，可在北京、重慶和福建進行測試。

百度發布了支持高速路況的阿波羅 2.5 版本，該版本提高成本效率，並增強對開發者的支持，同時開放了 Apollo Scape 大規模自動駕駛數據集。

百度與長城汽車達成戰略合作關係，雙方將在自動駕駛、大數據、智能網聯解決方案方面進行合作。

百度與比亞迪在自動駕駛領域達成戰略合作關係，比亞迪計劃在 2020 年量產使用阿波羅系統的 L3 級別自動駕駛電動車。

百度與重慶小康工業集團有限公司達成戰略合作關係，後者計劃約於 2020 年、2021 年分別開始量產 L3、L4 級別自動駕駛汽車。百度與小康股份將於自動駕駛、聯網汽車、雲服務及品牌推廣及創新營銷展開合作。

百度正式加入加州大學伯克利 DeepDrive 深度學習自動駕駛產業聯盟（Berkeley DeepDrive）。

（3）語音交互領域：DuerOS 系統

Ainemo 正式發布「小度在家」智能音箱，該產品搭載觸摸屏並運行 DuerOS，在產品上線後一分鐘內賣出 1 萬個。

百度與創維集團達成戰略合作，DuerOS 將會被集成在創維智能電視中，向用戶提供 AI 交互服務。

TCL 發布了三款搭載 DuerOS 的新型號電視（X5、C6、P5）。

百度與智能硬體廠商極米科技達成戰略合作，雙方將推進 DuerOS 在極米產品中的應用。

百度與智能家居廠商古北科技達成戰略合作，DuerOS 將會應用在後者的智能家居控制設備中。

百度與兒童智能手錶廠商小天才達成戰略合作，DuerOS 將會集成在小天才智能手錶產品中。

百度與海爾達成戰略合作關係，雙方將在 DuerOS 和海爾 U + 智慧生活平台之間展開合作。

愛奇藝最新進展：營業虧損占比下降

愛奇藝收入年增率增長 57%，營業虧損金額占收入比例從去年同期的 31.67% 下降至本期的 21.78%。

金融業務最新進展：金融服務待剝離，規模增速環比大降

Q1 財報披露，百度正計劃剝離公司旗下金融服務業務的多數股份。截至 2018 年 3 月 31 日，與百度金融服務業務有關的人民幣 470 億元（約合 75 億美元）的總資產和人民幣 412 億元（約合 66 億美元）的總負債被重新分類為合併資產負債表中的持有待銷資產和負債。任何此類交易都需經過百度董事會的批准，不能保證交易將會完成，因此也就不能保證其條款或時間安排。

16 年 Q4 開始，百度金融業務保持快速增長，但 17 年 Q3 增速快速下降，本季度金融業務負債項增速降低至 9%，金融業務資產項增速降低至 11%。

凈利潤情況

Q1 百度凈利潤為 66.94 億元，Non-GAAP 凈利潤為 57.34 億元。從過往情況看，百度非經常性損益存在較大的變化，對凈利潤影響較大，我們建議投資者更多關注經營利潤指標。

備註：

（1）Q1Non-GAAP 調整項為負的主要是因為：剔除長期投資公允價值變動的稅後影響。

（2）2015 年第第四季，因去哪兒和攜程換股事項，導致凈利潤水平對經營成果反應失真，該數據做剔除。

估值討論：處於相對估值底部

在相對估值層面，考慮到凈利潤項下非經常性損益存在較大的波動性，通常採用企業價值 / 經調整營業利潤（EV/NOPLAT）指標來觀察百度的相對估值水平。

（EV：企業價值，計算公式為：EV = 公司市值 + 負債 + 少數股東權益 + 優先股－現金以及現金等價物；NOPLAT: 扣除調整稅後的凈營業利潤，即：息前稅後經營利潤。 ）

根據 Q1 最新的財務表現，經調整計算的過去四個季度百度息前稅後經營利潤（NOPLAT）為人民幣 169.71 億元，以 4 月 26 日收盤市值所對應的企業價值（EV）人民幣 5694.66 億元計算，其 EV/NOPLAT（TTM）值為 32.58 倍，為自 2015 年 10 月份以來的最低值。百度估值處於合理估值區間的下限。

從長期看，因百度在搜尋市場的競爭壁壘和良好的收入成本結構，百度具備保障其經營利潤水平的能力。因研發投入等聚焦於未來成長的成本投入的增加而導致經營利潤水平下降，進而相對估值水平提升時，市場有較高的容忍度。

市場普遍認為，AI 展現出巨大的商業應用價值，是百度擺脫目前合理估值區間，享有估值溢價的前提。目前百度在自動駕駛、語音交互兩大領域的探索值得重點跟蹤。

『新聞來源／華爾街見聞』