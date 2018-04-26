百度一季報發布在即 市場最關心這六個問題

百度將於美國東部時間 4 月 26 日周四股市收盤後公布第一季業績，並在之後舉行財報電話會議。百度此次財報發布看什麼？

百度於 2018 年 2 月 14 日晨間發布 2017 年第第四季報告，財務數據超過市場預期，當日上漲 4.56%，並於後續 17 個交易日持續上漲，區間最高漲幅接近 20%。3 月中旬以來，因整體市場環境欠佳，百度股價出現回落，當前股價處於第四季財報發布前位置，市場高度關注第一季業績能否繼續超預期。

市場關注的資訊主要有以下五個方面。

營業收入是否超過業績指引？第二季業績指引能否保持 20% 以上年增率增長？

百度 2017 年第四季營業收入超過之前指引的上限，這是自 2015 年第第四季以來首次超過指引上限。

百度 2018 年第第一季業績指引為：營業收入介於人民幣 198.60 億元到 209.70 億元之間，年增率增長介於 17.6% 到 24.15% 期間。市場關注第一季營業收入是否能再次超過該指引的上限。

數據來源：公司公告，見智研究

自 2017 年以來，百度營業收入年增率增速逐季回升到 20% 以上，市場高度關注第二季業績指引能否延續年增率增速的趨勢。

營業利潤率能否維持在 16% 以上？

受季節因素影響，自 2015 年以來，百度第第一季營業利潤率通常低於 20%。得益於成本控制，2017 年第第二季開始，百度營業利潤率快速回升到 20% 以上。考慮季節因素的影響，市場關注第一季營業利潤率能否維持在 16% 以上。 數據來源：公司公告，見智研究

營銷服務客戶數增速是否為正？

2016 年以來，百度營銷服務客戶數出現負增長，2017 年逐漸扭轉負增長趨勢，並於第第四季年增率轉正。市場高度關注第一季客戶數能否維持，如果出現小幅增長，將超出市場預期。

數據來源：公司公告，見智研究

金融業務是否繼續保持高歌猛進？

2017 年全年，百度金融業務快速放量，小微貸款領域甚至保持 50% 以上環比增長勢頭。在金融監管環境趨嚴的背景下，百度金融業務是否逆勢高歌猛進？考慮到百度尚未單獨披露金融業務的利潤情況，如果金融業務增速出現放緩，暫時並不會對估值構成壓力。如果金融業務逆勢增長，會加大投資人對 AI 支持金融業務創新的期待。

數據來源：公司公告，見智研究

備註：百度未單獨披露金融業務開展情況，應付第三方投資者款項表征資產管理領域規模情況；應收貸款及利息表征小微貸款領域規模情況；上述兩個指標並不代表實際業務規模。

人工智慧領域的最新進展有哪些？

百度 ALL-IN-AI 戰略受投資者高度關注，財報及之後電話會議預計將披露 AI 研發及商業應用領域的一些進展，市場對 AI 的如下議題較為關註：

AI 對傳統業務的支持，特別是資訊流業務和愛奇藝影音兩大領域的支持能力；

面向智能駕駛領域的阿波羅計劃（Apollo）和面向語音交互領域的對話式人工智慧操作系統（DuerOS）研發及商業應用進展；

在上第一季財報及電話會議中，百度披露的人工智慧進展如下：

在 AI 技術驅動下，百度核心業務持續快速發展，並在優化搜尋體驗和擴充影音內容上穩健推進。第第四季，搜尋結果頁高質量影音內容覆蓋率達 15%。資訊流業務每日分發量環比增加 20% 以上，百度 App 用戶總使用時長年增率增長約 30%。同時，百家號的內容原創者從 2017 年年初的 20 萬上漲至 100 萬。

基於 AI 賦能，百度廣告平台持續優化產品以幫助客戶獲得更好的轉化效果。第四季，百度加大閃投廣告在電商平台、旅遊和其他行業的投放，收效顯著。

第四季，Apollo 推出了 2.0 版本，雲端服務、軟體平台、參考硬體平台以及參考車輛平台四大模塊全部點亮，實現了簡單城市道路的自動駕駛，Apollo 生態進入全新階段。作為自動駕駛國家人工智慧開放創新平台，Apollo 生態系統目前擁有超過 90 家合夥夥伴。2018 年，百度將聯合合作夥伴批量生產商業 L4 級小型客車，2019 至 2020 年批量生產 L3 級商用轎車。

DuerOS 生態系統在本季度也迅猛發展，目前已有超過 130 位合作夥伴，聯合發布超過 50 款搭載 DuerOS 的智能產品。截至 2018 年 1 月，搭載 DuerOS 的智能設備激活數量突破 5000 萬，月活躍設備超過 1000 萬，DuerOS 也成為了中國市場最活躍的人機交互平台。

百度智能雲業務在第四季高速增長，在金融、媒體、手機等重點行業有效突破和快速發展。百度金融業務也持續健康增長，在消費者信貸和資產管理上不斷升級。

愛奇藝上市後首個季報將呈現哪些新資訊？

愛奇藝將與百度同步披露第第一季季報，這是愛奇藝登陸美國市場後披露的首個季報。市場同時關注愛奇藝季報對百度的影響。

『新聞來源／華爾街見聞』