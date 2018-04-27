當年成功做空安然的大佬Chanos 又點名了這幾家企業

全球最大的空頭對沖基金 Kynikos Associates 創始人、總裁 Jim Chanos 周四在接受美國媒體 CNBC 採訪時表示，一些醫療保險公司「分文不值」，有的快餐企業也已經列入他做空的名單，對於特斯拉，他認為馬斯克可能會「誤導投資者。」

2000 年 8 月，安然公司股價達到最高水平 90.56 美元。那時候 Chanos 的公司就對投資者發出警告，認為安然公司有危險。16 個月後，安然公司申請破產。

通常來說，空頭基金主要是押注那些它們認為有問題的公司。

Chanos 做空特斯拉已經有四年了。周四他表示，馬斯克的「過度承諾」可能會誤導投資者。他認為特斯拉在 2020 年推出一款新的的 Roadster 以及明年一款卡車將投入生產的承諾都不會兌現。

Chanos 還認為 Envision 和 Mednax 兩家醫保公司「分文不值」。他從去年年中起做空前者，今年開始做空後者。Chanos 指責這兩家公司存在欺詐。

我打賭這些公司分文不值。兩家公司都希望公眾購買他們的股票。但是美國醫保系統的冬天已經來了。

此外，Chanos 做空了烘焙連鎖店唐恩都樂（Dunkin'Donuts）母公司 Dunkin' Brands 和漢堡王的母公司 Restaurant Brands International。

之所以看空這兩家公司，Chanos 指出，主要是由於商業模式對他沒有吸引力。

這些公司實際上並不擁有餐廳，而是出售特許經營權來收取特許權的使用費。

他還指出，隨著不少特許餐廳本身陷入困境，這些公司的股價同實際營收的偏離也越來越大。

不過 Dunkin' Brands 的 CEO Nigel Travis 隨後表示，Chanos「犯了一個徹頭徹尾的錯誤」：

我對 Chanos 認為 Dunkin'走向惡化的假設提出質疑。

『新聞來源／華爾街見聞』