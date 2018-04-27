台股盤後－台積電鴻海買盤湧 期現貨甩尾齊拉 上漲64點惟周K連2黑

台股今 (27) 日受到兩韓會談區域政治穩定，加上美股回穩，指數開盤就衝上 10500 點，距離年線僅差不到 20 點，不過電子三雄沒有明顯表態，使得盤勢陷入震盪，但是被動及風電仍相對吸金，尾盤由台指期率先發動漲勢，台積電及鴻海也見到買盤湧現，推升指數漲幅重新擴大，終場上漲 64.85 點，以 10553.43 點作收，成交值 1142.66 億元。周線下跌 225.95 點，周 K 線連 2 黑。

以中小型股為主的櫃買市場則是相對強勢，指數雖然開高後出現收斂，但是中場後又緩步走高，終場上漲 1.54 點，以 147.47 點作收，成交值 313.23 億元。周線下跌 6.52 點，周 K 線連 2 黑。

台股類股呈現漲多於跌，其中下跌類股僅有食品及觀光，至於漲幅最高的類股則是玻陶類股，漲幅達 2.2%，電機機械、生醫、半導體等漲幅也超過 1%，化學生醫、通信網路、電器電纜、電子零組件、其他電子、其他類、光電、金融、化學、鋼鐵、造紙、航運、電腦設備、電子通路、水泥、紡纖、建材營造、汽車、橡膠、塑膠、貿易百貨、資訊服務、油電然氣等也均收紅。

電子三雄今天呈現兩強一弱，其中前兩天相對抗跌的股王大立光，今天卻相對偏弱，中場過後還由紅翻嘿，不過台積電及鴻海則是稍減止穩跡象，台積電力守昨天低點 221 元不破，盤中還一度收復 5 日線；至於鴻海更是全場均在平盤之上，終場更是順利收復 5 日線。

至於風電及被動族群則是又見到買盤回流，其中下周一風場開發計畫審核將公布，由布局最深遠的上緯投控帶動領漲，大漲近 5%，永冠 - KY、新光鋼、恒耀、華城、台船、亞力、大亞、華新等漲幅也超過 1%。

被動元件今天雖然龍頭廠國巨暫停交易，但是市場預期將宣布併購動作，顯示國巨仍看好市況發展，因此資金繼續湧入，其中被點名有望獲國巨併購的大毅更是強攻漲停，華新科也因為市場看好第 1 季財報，也跟進亮燈漲停，美磊、佳邦、信昌電、光頡、九豪、奇力新、鈞寶、立敦、凱美、禾伸堂等漲幅也均超過 3%。

另外金融股也繼續扮演指數穩盤關鍵，包括金控雙雄國泰金及富邦金，台新金、國票金、合庫金、元大金、中信金、開發金、新光金、玉山金、兆豐金等也均收紅。

分析師林孟漢表示，台股今天走勢相對平穩，值得注意的是，今天盤中低點都沒有跌破前 2 天低點，在 3 天低點不破低，加上成交量也略為萎縮，透露出盤勢已有回穩跡象，接下來就看下周的蘋果財報，能否對後續有相對樂觀的看法，屆時就有機會讓電子族群尤其是蘋概股，重新引領盤勢挑戰年線。