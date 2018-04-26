三大法人賣超86億元 外資連23天賣超鴻海追平歷史次長

台股今 (26) 日早盤一度衝上 10600 點，終場下跌 71.39 點，以 10488.58 點作收，年線得而復失。三大法人部分，外資及陸資賣超 53.31 億元，外資自營商買超 98 萬元，投信買超 3.93 億元，自營商自行賣超 7.8 億元，自營商避險賣超 29.53 億元，合計賣超 86.72 億元。鴻海則續遭外資連續賣超 23 天，追平去年 11 月 24 日到 12 月 26 日的歷史次長紀錄。

期貨部分，三大法人多空互異，外資減碼多單 650 口，淨部位多單來到 28344 口；投信回補空單 497 口，淨部位空單來到 27188 口；自營商加碼空單 2397 口，淨部位空單來到 4860 口，合計三大法人加碼空單 2550 口，淨部位空單為 3704 口。

外資今天繼續賣超電子三雄中的台積電及鴻海，其中台積電賣超仍有 1.5 萬張，鴻海雖然賣超大幅減少了約 9000 張，但仍賣超 5000 多張，反倒是群創躍居外資賣超首位。另外華邦電、燿華、仁寶、佳世達、力成、京元電子等個股的外資賣超也超過 3000 張。

至於金融仍是外資主要加碼族群，其中外資買超前 10 名當中，就有玉山金、開發金、國泰金、元大金、富邦金、新光金等 6 檔，另外永豐金、第一金、合庫金、兆豐金等也獲外資買超。

傳產部分，包括國喬、台泥、遠百、長榮航、統一等，外資買超也超過 2000 張。

ETF 部分，外資連續 4 天賣超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是重新回復買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是中止連 4 天買超，轉為賣超。

外資集中市場買超第 1 名玉山金，買超張數 25384 張，第 2 名開發金，買超張數 21942 張，第 3 名聯電，買超張數 20218 張，第 4 名國泰金，買超 12138 張，第 5 名元大金，買超 8114 張，6 到 10 名依序為，國喬，買超 7903 張；亞泥，買超 6733 張；富邦金，買超 5888 張；台泥，買超 5718 張；新光金，買超 5063 張。

外資集中市場賣超第 1 名為群創，賣超張數 27921 張，第 2 名元大滬深 300 正 2，賣超 20677 張，第 3 名台積電，賣超 15195 張，第 4 名元大台灣 50，賣超 10212 張，第 5 名華邦電，賣超 9024 張。6 到 10 名依序為，燿華，賣超 7931 張；富邦上証正 2，賣超 7476 張；中信金，賣超 6379 張；富邦 VIX，賣超 6361 張；仁寶，賣超 6343 張。

法人表示，外資今天繼續將資金轉向金融與傳產族群，整體來看，電子權值股賣壓也還沒有減輕，因此指數雖然一度衝上年線，但是終場還是又跌回年線之下，顯示外資在電子權值股的賣壓，對指數壓力依然很大，如果指數無法儘快站回年線，不排除甚至有可能回測前波低點 10189 點。