台股盤後－內資股風電生技變臉 台積電創半年低 下跌71點年線得而復失

台股今 (26) 日受到美股止跌，亞股也跟進反彈激勵，早盤一度衝上 10600 點，收復年線，不過中場過後受台積電翻黑，加上內資強勢指標風電及生技也出現補跌賣壓，指數由紅翻黑，跌幅還持續擴大，終場下跌 71.39 點，以 10488.58 點作收，年線也得而復失，成交值 1402.72 億元。

以中小型股為主的櫃買市場更是下跌重災區，儘管早盤也一度收復半年線，但終場仍大跌 2.95 點，以 145.93 點作收，半年線得而復失，成交值 427.1 億元。

台股類股呈現跌多於漲，其中跌幅最重的是電器電纜類股，跌幅達 3.1%，波濤也跌逾 3%，生醫、電機機械也跌逾 2%，造紙、化學生醫、觀光、光學、半導體、油電燃氣、鋼鐵、化學也跌逾 1%，電子零組件、電子通路、資訊服務、建材營造、電腦設備、貿易百貨、橡膠、汽車、航運、其他類、紡纖、其他電子等也均收黑。

至於逆勢上漲類股則有水泥、食品、塑膠、金融、通信網路等。

電子三雄今天呈現兩強一弱，其中股王大立光連續 2 天明顯抗跌，今天順利收復 5 日線，並繼續朝月線邁進。鴻海雖然昨天一度跌破 80 元大關，不過 80 元以下買盤相當踴躍，今天全場也力守在紅盤之上。

至於台積電則是因為第 2 季看法相對保守，不如市場預期，今天持續回測低點，最低來到 221 元，創下 2017 年 10 月以來新低。也拖累半導體族群，包括統懋、晶心科、旺宏、威盛、茂矽、新唐、聯發科、嘉晶、華邦電、同欣電、力成、台勝科、綠能、凌陽等跌逾 3%。

至於近期內資簇擁的強勢股，包括風電、生技及被動元件，也出現明顯拉回，其中風電更是重災區，包括中鋼構、新光鋼、世紀鋼、上緯投控、台船等亮燈跌停，大同、亞力、華城、大亞、永冠 - KY 等也跌逾 5%。

生技股也出現拉回，和康生、晟德、科妍跌停，保瑞、亞獅康 - KY、安成藥、鈺緯、濟生、合世、麗豐 - KY、益得、寶齡富錦、雙美、立康、泰博、生華科、全宇生技 - KY、慧智、大江、生展、基亞、益安、幫特等也跌逾 5%。

被動元件雖然有國巨、華新科及禾伸堂相對抗跌，但是中低價股的光頡亮燈跌停，大毅、美磊、奇力新、九豪、越峰、佳邦、凱美、立敦、立隆電、華容、金山電等也跌逾 3%。

分析師王信傑表示，台股近期雖然持續拉回，整體來看，經過整理過後，指數還是有機會站回 11000 點之上，只不過現在正處於修正階段，尤其當強勢股出現補跌後，只要權值股能夠順利止穩，指數接下來若能先行站回年線，仍有機會重新朝 11000 點再度啟動。