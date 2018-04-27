【大行報告】平安(02318-HK)首季派特别息有驚喜 多家大行籲買入

中國平安(02318-HK)昨日(26日)收市後公布截至今年3月底止首季業績，純利按年增11.5%至257.02億人民币，每股基本收益1.44元。同時，為回饋股東，中國平安建議派發公司30周年特别股息，每股派發現金股息0.20元，分紅總額達36.56億人民币。

期内，壽險及健康險新業務價值為198.97億人民币，按年下跌7.5%，壽險及健康險業務規模保費達2305.85億人民币，按年增長24.9%，新業務價值率為30.2%。財産保險業務實現保費收入632.17億人民币，按年增長17.8%，綜合成本率為95.9%，按年持平。

摩根士丹利發表報告指，中國平安首季業績符預期，公司30周年派特别息有驚喜。雖然季内壽險及健康險新業務價值按年下跌7.5%，但管理層表示未來3個季度該價值將見改善及復甦，維持「增持」評級，目标價100元。

瑞信則表示，中國平安建議派發特别股息及新業務價值按年下跌均符合預期，相信其未來基本面將更為穩健，新業務價值增長勢頭將在未來幾個季度緩慢回升，因此將中國平安目标價由111元下調至103元，維持「跑赢大市」評級。

此外，匯豐環球研究、花旗、野村及德銀均予中國平安「買入」評級，目标價分别為116元、112元、98.06元及95.2元。建銀國際評級為「跑赢大市」，目标價由69.2元升至97.9元。大和評級為「持有」，目标價由76元升至78元。

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