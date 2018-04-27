兩韓高峰會全球矚目 蘋果、三星及眾多投資人也緊盯不放

北韓和南韓領導人今天在板門店會面，這個歷史性的時刻全球密切關注，而對於遠在半島之外的科技企業和投資人而言，兩韓的和解尤其重要。

北韓領導人金正恩和南韓總統文在寅今天早上在板門店握手會面。這是南北韓領導人歷史上第三次見面。

此次峰會也將為金正日計畫與美國總統川普會晤奠定基礎。這次會面非常重要，特別是對於兩韓人民來說。

但除地緣政治之外，許多投資人也很關心，其中特別是蘋果 (AAPL-US) 股票的持有者。

南韓擁有全球兩家最大的平板顯示器製造商。它是記憶晶片產業的領導者。三星電子 (005930-KR) 是全球最大的智慧手機製造商。

像蘋果和索尼 (6758-JP) 這樣的公司非常依賴南韓的零組件，如果供應鏈一旦遭到破壞，這種衝擊將會波及全球經濟。

距離南北韓邊界約 12 英里（22 公里）的南韓坡州市 (Paju) 是紐約上市的 LG Display (LPL-US) 以及其他企業的主要生產中心。

得益於 LG Display，該市是大型平面電視面板的最大製造中心。該公司大約 80% 的大型平板顯示器都在 LG 園區內建成，而在 2015 年，LG 宣布計畫投資額外 90 億美元建設新設施。

LG 公司廠址在未經軍方護送下，只需 17 分鐘的車程就可以到達南北韓邊界。