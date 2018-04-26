休閒版「吃雞」《堡壘之夜》 有多火？帶貨能力一流 玩家接近5000萬

無論是 FPS（第一人稱射擊遊戲）、TPS（第三人稱射擊遊戲）還是 MMORPG（大型多人在線角色扮演遊戲），只要是多人在線遊戲，玩家們就少不了一副既能「聽聲辯位」，又能報點交流的耳機。3 月，美國耳機銷售額近乎翻番，背後的功臣竟是休閒版「吃雞」：《堡壘之夜（Fortnite）》。

根據市場調查公司 NPD Group 的數據，2018 年 3 月，美國頭戴式耳機銷售額年增率暴增 96%，今年迄今已增長 78%。受此提振，當月遊戲配件及點卡銷售額上漲 20% 至 3.72 億美元，創歷史新高。

NPD Group 表示，

今年 3 月，所有主機平台遊戲點卡消費增長都超過 40%，如《堡壘之夜》這樣的「大逃殺」遊戲或有助推作用。

NPD Group 分析師 Mat Piscatella 則直接將耳機銷售的亮眼表現歸功於《堡壘之夜》。他認為《堡壘之夜》在 3 月份爆受歡迎，部分原因在於該遊戲支持 PlayStation、Xbox 等主機與 PC 的跨平台聯機。在價值 360 億美元的美國電子遊戲市場上，主機遊戲占據了頗大市佔率。

《華爾街日報》分析稱，在團隊遊戲中，玩家使用自帶麥克風的頭戴式耳機與同伴制定戰略或單純進行交流。他們也可以使用耳塞式耳機，但通常會出於舒適、有型、麥克風效果更好等原因選擇價格更高的頭戴式耳機。

《堡壘之夜》是美國電子遊戲製作商 Epic Games 旗下的一款沙盒生存遊戲。原先的遊戲定位結合了《我的世界》（玩家可在三維空間中自由地創造和破壞不同種類的方塊）以及《求生之路》（邊打喪屍邊跑路）兩者特點。但隨著「吃雞」《絕地求生》日漸火爆，《堡壘之夜》也加入「大逃殺」模式，但整體輕鬆休閒的風格仍未改變。

Epic Games 數據顯示，截至今年 1 月，《堡壘之夜》付費版加免費版已共吸引超過 4000 萬名玩家。《華爾街日報》稱，有分析師預計，目前玩家人數已接近 5000 萬人。

除了親自上陣打遊戲的玩家數量龐大，《堡壘之夜》在直播平台上的熱度也是居高不下。上周，遊戲直播平台 Twitch 上的知名職業主播 Ninja 與饒舌歌手 Drake 雙排《堡壘之夜》，直播間湧入 66.7 萬名觀眾，打破紀錄。

與此同時，《堡壘之夜》國服的消息也終於水落石出。4 月 23 日，持有 Epic Games 48.4% 股份的騰訊正式宣布代理該遊戲國服。

『新聞來源／華爾街見聞』