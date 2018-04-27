Prospect Resources Ltd (ASX:PSC) 季度活動報告

Prospect Resources Ltd (ASX:PSC) （澳大利亞證交所交易代碼：PSC）（簡稱 Prospect，公司）欣然公告又一繁忙季度的活動報告。



本季度和截至本報告為止的重要公告概覽：



1 月 17 日 - Arcadia 鋰礦被津巴布韋新政府定為優先發展項目



1 月 31 日 - Prospect 超額認購籌得 $1 千萬



2 月 2 日 - Prospect 獲得購買 Tombolo 銅 / 鈷項目的選擇權



2 月 5 日 - 投資者演示報告 - Mining Indaba - Cape Town



2 月 5 日 - 開始對 Chishanya 碳酸岩項目進行稀土勘探



2 月 12 日 - $1000 萬（5 分錢 1 股）募股更新



2 月 12 日 - 中礦股份認購和框架協議進展



2 月 26 日 - 關於中礦交易的進展更新



2 月 27 日 - 開始投入使用電池級碳酸鋰試驗廠



2 月 28 日 - 行使 Good Days 鋰礦項目的購買選擇權



3 月 13 日 - 投資者演示報告



3 月 19 日 - 阿卡迪亞項目預可行性研究更新後價值大漲



3 月 29 日 - 股東大會結果 - 批准中礦認購



4 月 4 日 - 以 6 分錢 1 股完成中礦 1000 萬澳元的認購以及 5.57 億美元中礦包銷協議



4 月 5 日 - Hunter Capital Advisors 發布研究報告



對 Prospect 來說，無論在公司方面還是在運營方面，截至 3 月 31 日的這一季度都是又一個繁忙的季度。



我們在本季度完成了：



- 可用於 Arcadia 項目的 2000 萬澳元現金，且另有 1000 萬美元的資金許諾；



- 中礦交易完成，包括以 6 分錢每股的 1000 萬澳元認購、未來 1000 萬美元的預付款、包銷協議重新定價帶來的 Arcadia 淨現值 6100 萬美元的增長至 4.01 億美元；



- 對 Arcadia 採礦開發所需剩餘資金有條件的、有意向的出資；以及



- 持續的來自第三方的對於在津巴布韋建立碳酸鋰和氫氧化物廠的興趣。



瀏覽完整的報告原文，請訪問：

http://abnnewswire.net/lnk/0MW19170

Hugh Warner Prospect Resources Ltd 執行主席 電話: +61-413-621-652 Harry Greaves Prospect Resources Ltd 執行董事 電話: +263-772-144-669 網址: www.prospectresources.com.au