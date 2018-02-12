看好VR和AR前景 蘋果LG投資1000萬美元於微型顯示器開發商eMagin

名不見經傳的小公司，只要產品前景看好，一樣會獲得大企業的垂顧。一家製造 OLED 微型顯示器的小公司正因投身於虛擬實境 (VR) 和增強實境 (AR) 的研發，獲得了科技業巨頭的關注。

根據向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件，蘋果 (AAPL-US)、LG (003550-KR) 和影音遊戲開發商 Valve 投資了 eMagin 1000 萬美元。這家位於紐約的小公司原先生產用於軍事、醫療和工業領域的微型顯示器，但近期它已將注意力轉向建立消費者頭戴裝置。

eMagin 在提交的文件中表示，「我們與多家高端消費類產品公司簽訂了戰略協議，為消費者頭戴式設備設計和開發微型顯示器，並與這些公司一起努力研究大量製造生產的能力。」

該公司的旗艦產品是 2K 顯示器，解析度為 2048×2048 像素，填充因子為 70％，(fill factor，是指單一畫素中可吸收光的面積對整個畫素的比例)。

根據文件顯示，這項投資案將以發行新股的方式進行，預計將在 1 月底前完成。

這項投資顯示出科技界對 VR 的看好，透過眼罩將用戶轉移到電腦生成的 3D 環境中。與此同時，AR 通過特殊的頭戴式設備將數位影像投射在現實場景中。

蘋果 1 月向開發商發布了 ARKit 1.5 後，加速了 AR 的發揮。該軟體是即將發布的 iOS 11.3 版本的一部分，將包含多項新功能以使 app 更具深度，包括將虛擬物件放置在垂直的牆壁和門上，而非僅是如桌子等平面物體。

LG 和 Valve 也合作開發 VR 頭戴式顯示器。